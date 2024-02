Zürich - Bei der Fluggesellschaft Swiss kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. CEO Dieter Vranckx wechselt nach mehr als drei Jahren als Swiss-Chef in die Geschäftsleitung des Mutterkonzerns Lufthansa. Vranckx wurde per 1. Juli 2024 zum «Chief Commercial Officer» ernannt, wie die Swiss am Donnerstagabend mitteilte. Der Schweizer Tochter werde er weiterhin als Vizepräsident des Verwaltungsrats zur Seite stehen. Die Suche nach einer Nachfolge ...

