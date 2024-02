Die Allianz brach 2023 gleich zwei Rekorde. Die Aktionäre dürfen sich auf eine starke Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm freuen. Schwache Prognose von BASF. Der Standort Deutschland verursacht hohe Verluste und wird sich weiter verkleinern müssen. Der Rüstungskonzern Hensoldt bleibt unter den Erwartungen. Das Umsatzwachstum und die Dividende enttäuschen.In Abwesenheit der Japaner entwickelt sich der Aktienhandel in Asien am Freitagmorgen leicht positiv. Der Börsenhandel in Japan ruht heute aufgrund eines Feiertages. Das Land ...

