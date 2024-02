© Foto: pixabay



Der Versicherungsriese Allianz hat seine Dividende nach einem Rekordgewinn um mehr als ein Fünftel angehoben - deutlich stärker als erwartet worden war. Die Details.Die Allianz hat im vierten Quartal etwas mehr verdient als von Analysten erwartet. Und plant nun, deutlich mehr Kapital an die Investoren zurückzugeben. Gewinntreiber war die Lebens- und Krankenversicherung, die von den steigenden Zinsen profitierte. Der operative Gewinn des Konzerns stieg um 17 Prozent auf die Rekordmarke von 3,77 Milliarden Euro, wie Europas größter Versicherungskonzern am Freitagmorgen mitteilte. Das war etwas besser als die von Analysten erwarteten 3,74 Milliarden Euro. Der Versicherer strebt in diesem Jahr …