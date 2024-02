NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Resultate des Telekomkonzerns hätten die Markterwartungen alles in allem übertroffen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 06:58 / GMT

DE0005557508