München (ots) -Zum ersten Mal dürfen vier Medizinstudierende im Praktischen Jahr (PJ) am Johannes-Thal-Klinikum ihren Dienst antreten: Tamar Hummel (Linda Kummer), Oliver "Olli" Probst (Arne Kertész), Ivo Maric (Jakob D'Aprile) und Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati) sind bereit, die Medizinwelt und das Vertrauen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu erobern. Ab 29. Februar werden sie das Ärzteteam um Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) voller Tatendrang unterstützen.Für alle vier wird der Einstieg herausfordernder als erwartet - müssen sie doch ihren Platz im Klinikum erst finden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer begegnen den neuen PJlern das erste Mal in der Folge "Durchstarten", am 29. Februar um 18:50 Uhr im Ersten.Wie gehen "die PJler" mit Hierarchien und Verantwortung um? Welche Rolle spielt Freundschaft in einem so verantwortungsvollen Beruf? Wie wichtig ist Vertrauen unter Kollegen? Wird Ivo mit seinem Selbstbewusstsein punkten können? Wie werden die Ärzte auf Ollis unsichere, aber umso liebeswertere Art reagieren? Mit Sofia und Tamar kommen zwei weitere, starke und ehrgeizige Persönlichkeiten in die Klinik. Dass sich die Wege der beiden schon während des Studiums kreuzten, macht ihnen den Start nicht einfacher ...Antworten auf diese Fragen gibt es immer donnerstags, um 18:50 Uhr, bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte".Weitere Infos zu den neuen Darstellern und Darstellerinnen, Interviews, Trailer sowie alle Videos zur Serie finden Sie auf der Website von "IaF - Die jungen Ärzte" (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Funterhaltung%2Fserie%2Fin-aller-freundschaft-die-jungen-aerzte%2Findex.html&data=05%7C02%7CPetra.Belli%40ard.de%7C59732305096547dfe2f308dc34417bd1%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638442703045395268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=e2GiTosFfBT6ReF3Mt0TEXYYFQhTmj6zwmSMS3CVqdw%3D&reserved=0)."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.