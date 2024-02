Das Gehalt ist ein Hauptfaktor bei der Entscheidung für oder gegen einen Job. Dennoch wird die Gehaltsfrage erst spät im Bewerbungsprozess gestellt - oftmals zu spät. Das belegen jetzt Zahlen. Zu oft scheitert es am Gehalt. Und das oft zu spät im Bewerbungsprozess. Zu dieser Erkenntnis kommt eine Erhebung von The Stepstone Group. Mit 51 Prozent gab in etwa die Hälfte der befragten Personaler an, dass abgebrochene Bewerbungsverfahren häufig an unterschiedlichen ...

