FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.02.2024 - 11.00 am



- Barclays CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERW,) - PRICE TARGET 400 (460) P, - BARCLAYS CUTS Jupiter Fund PRICE TARGET TO 88 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREEDON TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 450 (380) PENCE - BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 2000 (1850) P. - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 8400 (6600) P. - 'EQUAL W.' - BARCLAYS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1350 (1215) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 760 (730) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS Lloyds PRICE TARGET TO 55 (58) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 880 (860) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES Chemring Group PRICE TARGET TO 415 (370) PENCE - 'BUY' - CANTOR FITZGERALD CUTS TEAM17 TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 270 PENCE - GOLDMAN CUTS Glencore PRICE TARGET TO 490 (510) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES Standard Chartered PRICE TARGET TO 879 (838) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 880 (870) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS Hargreaves Landsdown PRICE TARGET TO 1035 (1050) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 710 (695) PENCE - 'BUY' - JPMorgan CUTS Anglo American PRICE TARGET TO 2300 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 646 (647) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES Rolls-Royce PRICE TARGET TO 475 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES Barratt Developments TARGET TO 575 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES Bellway PRICE TARGET TO 3650 (3050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 650 (575) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 650 (525) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1550 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES Taylor Wimpey PRICE TARGET TO 175 (135) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 825 (750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS TRAINLINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 350 (325) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken