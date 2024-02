Nvidia hat am Donnerstag gleich zwei neue Rekorde aufgestellt. Der Wert des Unternehmens erreichte dank des Kurssprungs nach den Quartalszahlen nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern legte auch den größten Wertzuwachs an einem Tag aller Zeiten hin. Laut dem Analysehaus Bernstein dürfte die Rekordjagd damit allerdings noch nicht zu Ende sein.Mit einem Plus von 16,4 Prozent ging Nvidia aus dem Donnerstaghandel, die Marktkapitalisierung des KI-Players stieg um 277 Milliarden Dollar. Damit brach Nvidia ...

