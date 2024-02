GENT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Geldpolitik nach Meinung von Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann nicht vor der US-Zentralbank Fed lockern. In den vergangenen Jahren habe die Fed geldpolitisch in der Regel vor der EZB gehandelt, sagte Holzmann am Freitag im belgischen Gent der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Ich sehe keine Umstände, die uns dazu veranlassen, vorher zu lockern."

An den Finanzmärkten wird derzeit sowohl für die EZB als auch die USA eine erste Zinssenkung zur Jahresmitte erwartet. Während die Wahrscheinlichkeit - abgeleitet aus Terminkontrakten am Anleihemarkt - für die EZB eher für Juni spricht, deutet sie für die Fed eher auf Juli hin. Aus der EZB und der Fed sind bis zuletzt überwiegend Stimmen zu vernehmen gewesen, die gegen schnelle Zinssenkungen sprechen. Holzmann gilt als besonders vorsichtiger Geldpolitiker, der im Zweifel für eine straffe Ausrichtung mit höheren Zinsen votiert./bgf/jsl/stk