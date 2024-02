Berlin/Hagenow (ots) -Ein großer Militärverband der Panzergrenadierbrigade 41 fährt am 26. und 27. Februar 2024 mit rund 130 Fahrzeugen von Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen nach Bayern. Die Fahrt des Versorgungsbataillons 142 aus Hagenow im Westen Mecklenburg-Vorpommerns findet im Rahmen der Übung "Allied Spirit" statt. Diese ist Teil der mehrmonatigen Übungsserie der Bundeswehr "Quadriga 2024" und damit der seit Jahrzehnten größten NATO-Übung "Steadfast Defender 2024".Die rund 130 Radfahrzeuge - vom Lastkraftwagen bis hin zum Schwerlasttransporter - werden von Soldatinnen und Soldaten des Bataillons gefahren. Der gesamte Konvoi teilt sich in mehrere, zeitversetzt fahrende Gruppen auf. Die Fahrtstrecke von annähernd 700 Kilometern führt überwiegend über Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Informationen zur genauen Fahrtstrecke können aus Gründen der militärischen Sicherheit im Vorfeld nicht gegeben werden.Aufgrund des stärkeren militärischen Verkehrsaufkommens auf den Hauptverbindungsstraßen zwischen der Kaserne in Mecklenburg-Vorpommern und dem Standortübungsplatz nahe Amberg in Bayern werden Verkehrsteilnehmende um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.Gleichzeitig sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen eingehalten werden. Zudem sollte aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge der über zwei Kilometer langen, relativ langsamen Marschkolonnen gefahren werden.Einsatzbereite Streitkräfte sind die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung. Militärische Übungen sind notwendig und dienen der Truppe zur Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten sowie der Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Nur so können wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes sicherstellen. Das gilt für die Bundeswehr, aber auch für unsere NATO-Partner, die über die "Drehscheibe Deutschland" fahren, um im Bundesgebiet mit uns, aber auch mit Partnern in Deutschland und in benachbarten Staaten zu üben. Insgesamt bedeutet dies für die Landes- und Bündnisverteidigung, dass mehr Militär im öffentlichen Raum und insbesondere auf Straßen und Autobahnen sichtbar ist.Bei der NATO-Übung "Steadfast Defender 2024", wie auch der Übungsserie "Quadriga 2024", steht die Bundesrepublik Deutschland im Mittelpunkt. Sie übernimmt Führungsverantwortung, stellt Streitkräfte bereit und dient als große Drehscheibe für die erforderlichen Truppenaufmärsche nationaler und internationaler Kräfte. So demonstriert Deutschland seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit als NATO-Partner.Die Militärübung "Allied Spirit" ist Teil der Übungsserie "Quadriga 2024". Diese erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf Monaten. Sie ist der deutsche Beitrag zur NATO-Großübung "Steadfast Defender 2024". Quadriga soll zeigen, dass die Bundeswehr entschlossen und befähigt ist, entscheidend zur Verteidigung der NATO-Ostflanke beizutragen.Weitere Informationen zu "Quadriga 2024" unter www.bundeswehr.de.Pressekontakt:Media Information Centre QUADRIGA 2024Presse- und Informationszentrum des HeeresPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTelefon: +49 (0) 3341 58-1538E-Mail: PresseQuadriga2024@Bundeswehr.orgInternet: www.bundeswehr.deTerritoriales Führungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumKurt-Schumacher-Damm 4113405 BerlinTelefon: +49 (0) 30 4981-4555E-Mail: TFKPresse@Bundeswehr.orgInternet: www.bundeswehr.deOriginal-Content von: Territoriales Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170621/5720629