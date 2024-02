Die Ergebnisse der zweijährigen LIBERTY-Studien zeigen, dass CT-P13 SC bei der Behandlung von mäßig bis schwer aktiver chronisch entzündlicher Darmerkrankung (CD) und chronisch entzündlicher Darmerkrankung (UC) langfristige klinische Vorteile und Sicherheit bietet, und das bei bequemer subkutaner (SC) Verabreichung 1,2

Daten aus einer Post-hoc-Analyse der LIBERTY-CD-Studie zeigten hohe und konsistente endoskopische Schleimhautheilungsraten in allen Segmenten des Kolons und des terminalen Ileums3

Celltrion präsentierte heute positive Zweijahresergebnisse aus den erweiterten LIBERTY-Studien (LIBERTY-CD1 und LIBERTY-UC 2) bei Patienten mit mäßig bis schwer aktivem Morbus Crohn (CD) und Colitis ulcerosa (UC). Celltrion stellte außerdem die endoskopischen Ergebnisse der Post-hoc-Analyse der LIBERTY-CD-Studie vor.3

Diese Daten wurden als Posterpräsentationen auf dem 19. Jahreskongress der European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) in Stockholm, Schweden, vorgestellt.

Zweijahresergebnisse der CT-P13 SC LIBERTY-Studien

Die Studien LIBERTY-CD und LIBERTY-UC wurden aufbauend auf den ersten LIBERTY-Studien als Erweiterungsphase bis zu 102 Wochen fortgesetzt. In den zweijährigen Studien wurde die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von CT-P13 SC bei Patienten mit Morbus Crohn (CD) bzw. Colitis ulcerosa (UC) untersucht.

In der CT-P13 SC LIBERTY-CD-Studie nahmen insgesamt 180 Patienten mit mäßig bis schwer aktiver CD an der Verlängerungsphase bis Woche 102 teil und erhielten CT-P13 SC 120 mg unabhängig vom zuvor zugewiesenen Arm der Erhaltungsphase. 154 (85,6 %) Patienten schlossen die Verlängerungsphase ab, und die Wirksamkeitsergebnisse, einschließlich der klinischen Remission, des klinischen Ansprechens, der endoskopischen Remission, des endoskopischen Ansprechens und der kortikosteroidfreien Remission, blieben im Allgemeinen in Woche 102 im Vergleich zu Woche 54 erhalten. Während der Verlängerungsphase wurden keine neuen Sicherheitsprobleme gemeldet.

In der CT-P13 SC LIBERTY-UC Studie wurden insgesamt 237 Patienten mit mäßig bis schwer aktiver UC in die Verlängerungsphase aufgenommen und erhielten CT-P13 SC unabhängig von der vorherigen Behandlungsgruppe, die zu Beginn der Erhaltungsphase randomisiert wurde. Die LIBERTY-UC-Studie zeigte eine anhaltende Wirksamkeit bis Woche 102, wobei 208 (87 %) Patienten die Verlängerungsphase abschlossen. Die klinische Remission, das klinische Ansprechen, die endoskopisch-histologische Verbesserung der Schleimhäute und die kortikosteroidfreie Remission waren in Woche 102 im Vergleich zu Woche 54 im Allgemeinen gut erhalten. Während der Verlängerungsphase wurden keine neuen Sicherheitsbedenken beobachtet.

"Diese Daten bestätigen das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von subkutanem Infliximab (CT-P13 SC) und zeigen, dass es als langfristige Behandlungsoption für Patienten mit mäßig und schwer aktiver CD und UC eingesetzt werden kann", sagte Professor Jean Frédéric Colombel von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, New York, und Autor der Posterpräsentation. "Die Kombination aus praktischem Nutzen und soliden klinischen Daten hat das Potenzial, Patienten bei der Bewältigung der Herausforderungen im Umgang mit CED Vorteile zu bieten."

Post-hoc-Analyse der CT-P13 SC LIBERTY-CD-Studie

In einer separaten Post-hoc-Analyse wurde das Muster der endoskopischen Schleimhautheilung in verschiedenen Darmsegmenten bei Patienten mit CD untersucht, die in der Phase-3-Studie LIBERTY-CD eine CT-P13 SC-Erhaltungstherapie erhielten.

Die Endoskopie-Studie ergab hohe und konsistente endoskopische Schleimhautheilungsraten in allen Segmenten bis zu einem Jahr, einschließlich des terminalen Ileums, unter der CT-P13 SC-Erhaltungstherapie. Die Raten der endoskopischen vollständigen Schleimhautheilung und der partiellen Schleimhautheilung waren in der CT-P13 SC-Gruppe im Vergleich zu Placebo signifikant höher.

"Die frühe Beobachtung der Schleimhautheilung in Woche 22 zeigt das Potenzial der subkutanen Infliximab-Behandlung zur Verbesserung der Patientenversorgung", sagte Nam Lee, Medical Director bei Celltrion. "Diese Studienergebnisse verdeutlichen unser anhaltendes Engagement für die IBD-Gemeinschaft und unterstreichen unsere Mission, das Leben von Patienten zu verbessern, indem wir Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf gezielt behandeln."

Auf dem ECCO-Kongress wurden insgesamt 32 Abstracts zu CT-P13 SC vorgestellt.

Informationen zu der subkutanen (SC) Formulierung von CT-P13

CT-P13 SC ist die weltweit erste subkutane Formulierung von Infliximab. CT-P13 SC ist in einer festen Dosierung von 120 mg in 60 Ländern, darunter die USA, Großbritannien, die EU, Kanada, Brasilien, Australien und Taiwan, für Erwachsene unabhängig vom Körpergewicht zugelassen. Die SC-Formulierung von Infliximab hat das Potenzial, die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern, da sie eine hohe Konsistenz der Arzneimittelexposition und eine bequeme Verabreichungsmethode bietet.4,5

Über Celltrion

Celltrion ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Incheon, Südkorea, das sich auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb innovativer Therapeutika spezialisiert hat, die das Leben der Menschen weltweit verbessern. Zu den Lösungen des Unternehmens gehören erstklassige monoklonale Antikörper-Biosimilars wie REMSIMA, TRUXIMA und HERZUMA, die Patienten weltweit einen breiteren Zugang ermöglichen. Celltrion hat außerdem die US-Zulassung der FDA und der EMA für VEGZELMA und YUFLYMA die FDA-Zulassung für ZYMFENTRA und die EMA-Zulassung für REMSIMA SC erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.celltrion.com/en-us

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über unsere künftige geschäftliche und finanzielle Leistung sowie über künftige Ereignisse oder Entwicklungen im Zusammenhang mit Celltrion/Celltrion Healthcare, die gemäß den einschlägigen Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können.

Diese Aussagen können durch Wörter wie "bereitet sich vor", "hofft auf", "steht bevor", "plant," "zielt darauf ab", "wird eingeführt", "hat einmal gewonnen", "könnte", "mit dem Ziel", "kann", "hat einmal identifiziert", "wird", "arbeitet darauf hin", "wird geschuldet", "wird verfügbar", "hat das Potenzial dazu", die Verneinung dieser Wörter oder andere Abwandlungen davon oder vergleichbare Terminologie gekennzeichnet sein.

Darüber hinaus können unsere Vertreter mündlich zukunftsgerichtete Aussagen machen. Solche Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements von Celltrion/Celltrion Healthcare, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, die Überzeugungen und Meinungen des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen, damit sie diese Überzeugungen und Meinungen als einen Faktor bei der Bewertung einer Investition nutzen können. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und man sollte sich nicht zu sehr auf sie verlassen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen der zukünftigen Leistung oder des Ergebnisses abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Obwohl die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Celltrion/Celltrion Healthcare für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Celltrion/Celltrion Healthcare ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Referenzen

1 Jean F. Colombel et al., Subcutaneous infliximab (CT-P13 SC) as maintenance therapy for Crohn's disease: 2 years results of the LIBERTY-CD study. Poster (P902). Präsentiert auf der ECCO 2024.

2 Bruce E. Sands et al., Subcutaneous infliximab (CT P13 SC) for ulcerative colitis: 2 year extension results of the LIBERTY UC study. Poster (P957). Präsentiert auf der ECCO 2024.

3 Bruce E. Sands et al., Treatment of patients with moderate-to-severe Crohn's disease with subcutaneous infliximab leads to an endoscopic response across all segments of the colon and terminal ileum: a post hoc analysis of the LIBERTY-CD study. Poster (P983). Präsentiert auf der ECCO 2024.

4 Schreiber S et al., Gastroenterology. 2021;160(7):2340-2353.

5 Westhovens R et al., Rheumatology. 2021;60(5):2277-2287.

