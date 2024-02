Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die Multiplayer-Sensation ist nun endlich auch in Europa angekommen - mitsamt der neuen Season 'Sternenbegegnung'!NetEase Games freut sich bekannt zu geben, dass das Multiplayer-Partyspiel Eggy Party ab 23. Februar 2024 weltweit auf Mobilgeräten verfügbar ist.Eggy Party ist ein witziges Multiplayer-Partyspiel für Mobilgeräte, bei dem Spielerinnen und Spieler gegeneinander antreten, Hindernisse überwinden und sich in einer Vielzahl an Minispielen messen - mit dem Ziel, die anderen zu überleben. Die Eggies leben auf der Eggy-Insel im Eggyverse, wo du an allen möglichen lustigen Attraktionen teilnehmen und dich mit Freundinnen und Freunden zusammenschließen kannst, um zu spielen oder deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, indem du im Eggy-Werkstatt eigene Levels erstellst und mit anderen teilst, damit sie diese selbst erleben können.Hier kannst du Eggy Party herunterladen: https://u5naxx1ena.onelink.me/zi1Y/4fbbamb7Eggy Party wird am 23. Februar 2024 für Android- und iOS-Geräte in folgenden Ländern und Regionen erscheinen: in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Saudi-Arabien, sowie vielen weiteren Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und der MENA-Region. Eggy Party ist in den folgenden Sprachen spielbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch.In China hat Eggy Party bereits mehr als 100 Millionen monatlich aktive Nutzer erreicht, mit mehr als 100 Millionen von Spielern erstellten Inhalten. Zudem ist das Partyspiel seit September 2023 in Südostasien auf dem Markt und konnte dort ebenfalls große Erfolge feiern, zum Beispiel Platz 1 in den kostenlosen App-Charts in Indonesien. Das Spiel erfreut sich auch bei verschiedenen Offline-Events Südostasiens großer Beliebtheit und hat in der Region eine besonders aktive Community.Die weltweite Veröffentlichung von Eggy Party fällt mit dem neuesten Event Sternenbegegnung zusammen, einschließlich neuer Levels, einzigartiger Outfits, eines Level-Design-Wettbewerbs und eines Crossover-Events mit Beanie's Daily."2024 wird ein großes Jahr für Eggy Party, denn das Spiel erreicht Millionen von Menschen in Ländern weltweit", so Matt Liu, Head of Overseas Publishing bei NetEase Games. "Wir freuen uns darauf, dass noch mehr Spielerinnen und Spieler in das Eggyverse eintauchen und gemeinsam Spaß haben!"Für weitere Informationen, folgt den Social Media Kanälen von Eggy Party.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2343344/Eggy_Party_launch_globally_Android___iOS_devices_February_23.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eggy-party-ab-sofort-weltweit-auf-mobilgeraten-verfugbar-302069841.htmlPressekontakt:Zhou Zhaoxi,neteasegamespr@global.netease.comOriginal-Content von: NetEase Games, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169421/5720702