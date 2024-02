Emittent / Herausgeber: Dr. Greger & Collegen / Schlagwort(e): Rechtssache

Dr. Greger & Collegen: Kostenlose Interessensgemeinschaft für ONE Group Anleger



23.02.2024 / 14:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fachanwaltskanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht vertritt betroffene Anleger der ONE Group



Regensburg/München, 23.02.2024 - Die Probleme bei dem Immobilienfinanzierer ONE Group verschärfen sich immer weiter. Laut einer aktuell veröffentlichten Pflichtmitteilung wird eine Tochter des Hamburger Investmenthauses voraussichtlich keine in diesem Jahr fälligen Zahlungen an ihre Investoren vornehmen können. Es handelt sich dabei um die ProReal Deutschland 7 GmbH, in die rund 4.000 Kapitalanleger über 105 Millionen Euro investiert haben. Die Emittentin wird sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ab Juli 2024 gegenüber ihren Anlegern "in Zahlungsverzug befinden". Grund für diese Ankündigung ist die derzeit durchgeführte Risikoanalyse aller Bauvorhaben im Portfolio. Im Laufe der Analyse habe sich abgezeichnet, dass von der ProReal Deutschland 7 GmbH gewährte Darlehen aller Voraussicht nach nicht fristgerecht an diese zurückgezahlt werden können. Dies habe zur Folge, dass die ProReal Deutschland 7 GmbH weder die am 30.06.2024 fälligen Zinszahlungen noch die zum 31.12.2024 zu erfolgende Rückzahlung der Vermögensanlage an die Anleger fristgerecht vornehmen kann. Bereits im Dezember vergangenen Jahres gab die ONE Group bekannt, dass die Zinszahlungen für vier Anlageprodukte ausgesetzt werden. Dies betraf nicht nur die ProReal Deutschland 7, sondern auch die ProReal Kapitalanlagen "ProReal Deutschland 8 - Exklusives Folgeangebot", "ProReal Europa 9" und "ProReal Europa 10". Damals hieß es, dass in den nächsten Wochen eine Risikoanalyse durchgeführt werden sollte. Diese Analyse hat nun bei einem der Fonds zur Ankündigung des Zahlungsverzugs für das Kalenderjahr 2024 geführt. Die Fachanwaltskanzlei Dr. Greger & Collegen vertritt betroffene Anleger der ONE Group und bietet eine kostenlose Interessensgemeinschaft an. Anleger, die Kapital in Projekte der ONE Group investiert haben, können sich unter der E-Mail-Adresse onegroup@dr-greger.de für die kostenlose Interessensgemeinschaft registrieren.

Kontakt:

Rechtsanwälte Dr. Greger & Collegen



Standort München:

Prinzregentenstraße 54

80538 München

Tel.: 089 / 237 08 480

Fax: 089 / 237 08 4811



Standort Regensburg:

Dr.-Leo-Ritter-Str. 7

93049 Regensburg

Tel.: 0941 / 630 99 60

Fax: 0941 / 630 99 620



Web: www.dr-greger.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.