Das Thema: Wird der Osten unregierbar, Herr Ramelow?

Im September wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt. Bodo Ramelow kämpft in Thüringen für seine Wiederwahl als Ministerpräsident, doch die AfD liegt weit vorn. Warum schaffen es die etablierten Parteien nicht mehr, die Menschen im Osten zu überzeugen? Welche Rolle wird das Bündnis Sahra Wagenknecht spielen? Wie kann Politik das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen?

Die Gäste:

Bodo Ramelow (DIE LINKE, Ministerpräsident Thüringens)
Katharina Warda (Soziologin und Autorin)
Thomas de Maiziére (CDU, Bundesminister a.D.)

"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.