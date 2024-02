NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Vor den kommende Woche anstehenden Jahreszahlen habe das neue Managementteam des Konsumgüterkonzerns die mittel- und langfristigen Wachstumsziele vorgestellt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kostensenkungen spielten dabei eine zentrale Rolle für die Steigerung der Profitabilität./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 17:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken