DJ WOCHENVORSCHAU/26. Februar bis 3. März (9. KW)

=== M O N T A G, 26. Februar 2024 09:30 DE/Oldenburgische Landesbank AG (OLB), vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gemeinsame Eröffnung und Gesprächsrunde mit Bundesarbeitsminister Heil und Bildungsministerin Stark-Watzinger bei Fachkräftekongress des Bundesarbeitsministeriums, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK - DE/Bitkom, Pk zu den Klimaeffekten der Digitalisierung *** - US/Neubauverkäufe *** - BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte über EZB-Jahresbericht 2022 - Berkshire Hathaway Inc, 4Q Earnings D I E N S T A G, 27. Februar 2024 07:00 NL/Signify NV, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Munich Re, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 07:30 DE/Dürr AG, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis 13:00 DE/Grüne-Bundestagsfraktionsvorsitzende Dröge, Haßelmann, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Auftaktstatement zur Klausurtagung der Bundestagsfraktion, Leipzig 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des Europa-Park Stadions des SC Freiburg, Freiburg, *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des Deutschen Tagebucharchivs, Emmendingen 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis 23:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Grüner Bundesanleihe mit Fälligkeit August 2050 im Volumen von 1 Mrd EUR M I T T W O C H, 28. Februar 2024 *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Scout24 SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag (10:00 PK) 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis 08:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Pressekonferenz zum Jahresergebnis *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 11:30 DE/Auktion 1,00-prozentiger Bundesanleihe über 1 Mrd EUR mit Laufzeit Mai 2038 Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihe über 500 Mio EUR mit Laufzeit Juli 2042 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q 17:30 US_Fed-Atlanta-Präsident Bostic (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim N. Fulton Chamber of Commerce Event *** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis - DE/Telefonica Deutschland Holding AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht D O N N E R S T A G, 29. Februar 2024 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Jahresergebnis *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Covestro AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 2023 (10:00 BI-PK) 07:00 DE/Aareal Bank, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 AT/Andritz AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Jahresergebnis 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis 08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Jahresergebnis 08:00 IE/CRH plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar 08:00 DE/Erwerbstätigkeit, Januar 08:00 DE/Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 09:00 AT/Statistik Austria, BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Jahresergebnis (10:30 BI-PK) 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Elbe Flugzeugwerken, Dresden *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des Unternehmens NOMOS Glashütte, Glashütte *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Januar *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar 16:15 DE/Bundeskanzler Scholz,Besuch beim Demokratie-Projekt metro polis bei der DVB, Dresden 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern, Dresden *** - DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis Conference Call - DE/Patrizia SE, vorläufiges Jahresergebnis - DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q - US/Adtran Inc ausführliches Jahresergebnis *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar F R E I T A G, 1. März 2024 *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Februar *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Februar 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Spitzen von BDI, BDA, DIHK, ZDH-Statements nach Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft, München *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar *** 16:00 US/Bauausgaben Januar *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** DE/Volkswagen AG, vorläufiges Jahresergebnis - EU/S&P, Ratingüberprüfung Portugal - Börsenfeiertag Südkorea ===

