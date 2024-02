DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 24. Februar bis Montag, 26. Februar (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 26. Februar 2024 09:30 DE/Oldenburgische Landesbank AG (OLB), vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 10:00 DE/Bitkom, Pk nach Sitzung des Bundesvorstands, Berlin 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Gemeinsame Eröffnung und Gesprächsrunde mit Bundesarbeitsminister Heil und Bildungsministerin Stark-Watzinger bei Fachkräftekongress des Bundesarbeitsministeriums, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar *** 17:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte über EZB-Jahresbericht 2022 - Berkshire Hathaway Inc, 4Q Earnings Folgende Indexänderung wird zum Handelsbeginn am 26. Februar wirksam: + DOW-JONES-INDUSTRIAL AUFNAHME - Amazon ENTNAHME - Walgreens Boots Alliance ===

