Leipzig (ots) -Über dieses Thema spricht Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden am Montagabend, 26. Februar, mit seinen Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei mdr.de, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.Erst das "Bündnis Sahra Wagenknecht". Dann die "Werteunion": Binnen kurzer Zeit sind in Deutschland zwei neue Parteien entstanden. Und weitere Gründungen werden angekündigt. Im Wahljahr 2024 fordern neue politische Kräfte die etablierten Parteien heraus, ganz besonders in Sachsen und Thüringen, wo neben der Europawahl auch noch Kommunal- und Landtagswahlen anstehen. Glaubt man aktuellen Umfragen, könnten einige der neuen Parteien durchaus erfolgreich sein. Denn die Ostdeutschen gelten als Wechselwähler.Doch schaut man genau hin, sind einige der "Neuen" gar nicht so neu. Manche hatten bereits politische Ämter inne oder waren in Parteien aktiv, gegen die sie nun rebellieren. Hinzu kommt, dass die Zahl der Kleinparteien seit Jahren wächst, und nur wenige von ihnen schafften bislang den Einzug in ein Parlament.Was also bringt der Boom der Kleinparteien? Sorgen sie für mehr Vielfalt und beleben die Demokratie oder werden Regierungsbildungen mit vielen Parteien am Ende noch schwieriger und langwieriger?Diesen Fragen widmet sich "Fakt ist!" aus Dresden. Gäste der Sendung sind:- Matthias Berger, parteiloser OB von Grimma, der für die Freien Wähler Sachsen zur Landtagswahl antritt- Nadine Lindner, Journalistin und Korrespondentin des Deutschlandradios- Hendrik Träger, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Uni Leipzig- Sabine Zimmermann, baut den sächsischen Landesverband der Wagenknecht-Partei BSW aufPressekontakt:MDR, Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 0351 / 8463515, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5720961