© Foto: picture alliance / Zoonar | DANKO N



Gleich zwei hochrangige Vertreter der US-Notenbank haben einer baldigen Zinssenkung eine Absage erteilt. Ein Experte warnt sogar vor einer möglichen Zinserhöhung.Die Anleiherenditen stiegen am Freitag dies- und jenseits des Atlantiks an, nachdem zwei Vertreter der US-Notenbank angedeutet hatten, dass die Zentralbank keine Eile habe, die Zinsen zu senken. Ex-Finanzminister Larry Summers hält sogar eine Zinserhöhung der Fed für möglich. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries stieg um 2,3 Basispunkte auf 4,35 Prozent. Die Bundesanleihen mit vergleichbarer Laufzeit rentierten nach Bloomberg-Daten einen Basispunkt höher bei 2,44 Prozent. Am Donnerstag war die Bunds-Rendite zeitweise bis auf …