Beste Kryptowährungen 2024: Diese Coins könnten Bitcoin, Ethereum und Solana übertreffen

Krypto-Investoren stehen spannende Zeiten bevor. Es wird erwartet, dass der Bitcoin-Kurs im Laufe der nächsten zwei Jahre auf über 100.000 Dollar steigen kann. Ethereum werden Kursziele von 10.000 Dollar prognostiziert und Solana soll laut Einschätzung einiger Experten um das 10-fache auf 1.000 Dollar steigen. Beeindruckende Renditen stehen also im Raum, die aber natürlich vor allem bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung noch weit übertroffen werden können. Diese Kryptowährungen können ihren Wert oft innerhalb weniger Tage vervielfachen. Meme Coins sind zum Beispiel dafür bekannt, dass sie aus Kleinanlegern, die ein paar hundert Dollar investieren, Millionäre machen können, aber auch Utility Coins können oft um tausende Prozent steigen, wenn sich ihr Anwendungsfall durchsetzt. Bei den folgenden Coins deutet derzeit alles darauf hin, dass sie die Performance von Bitcoin, Ethereum und Co. in diesem Jahr weit übertreffen könnten.

eTukTuk ($TUK)

Bei eTukTuk legt man den Fokus auf Nachhaltigkeit. TukTuks, die in Entwicklungsländern wie Sri Lanka millionenfach auf den Straßen sind, stoßen für ihre Größe extrem viel CO2 aus und belasten neben der Umwelt auch die Gesundheit der Bevölkerung. Das Team hinter eTukTuk möchte die kleinen Fahrzeuge nach und nach elektrifizieren und hat dafür nicht nur eine günstige elektrische Alternative entwickelt, sondern will auch das Ladenetz entsprechend ausbauen, wobei der $TUK-Token als Zahlungsmittel zum Einsatz kommen soll. Das bringt Analysten zu der Annahme, dass die Nachfrage nach $TUK mit dem Voranschreiten des Projekts immer weiter steigen dürfte, was sich auch im Kurs widerspiegeln dürfte, da das Angebot begrenzt ist.

Die $TUK-Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger hier noch die Möglichkeit haben, von Anfang an in ein nachhaltiges Projekt zu investieren, das eine große Zukunft vor sich haben könnte. Da inzwischen bereits $TUK-Token im Wert von mehr als 1,3 Millionen Dollar verkauft wurden, wird schnell deutlich, dass Investoren von der Idee, in Sachen Klimaschutz dort anzusetzen, wo es am dringendsten nötig ist, überzeugt sind. Aufgrund der aktuellen Dynamik dürfte es also nicht mehr lange dauern, bis $TUK ausverkauft ist und an den Kryptobörsen gelistet wird.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Scotty the AI ($SCOTTY) vereint das Beste aus zwei derzeit hoch im Kurs stehenden Bereichen. Dieser Meme-Coin, der als treuer Wachhund der Blockchain auftritt, zieht Investoren nicht allein wegen der Memes an, sondern beeindruckt auch durch eine Reihe von Features, die die Entwicklung eines florierenden Ökosystems vermuten lassen. Bereits im laufenden Vorverkauf des Tokens zeichnet sich eine steigende Nachfrage nach $SCOTTY ab.

(SCOTTY Token - Quelle: Scotty-Website)

Wie es der Name schon andeutet, bringt SCOTTY auch KI-gestützte Funktionen mit sich. Dazu gehören eine Swap-Funktion für blitzschnellen Token-Tausch sowie ein eigener Sprachbot, der Nutzer nicht nur über Kryptowährungen und Blockchain-Technologie informieren, sondern auch bei weiterführenden Fragen Unterstützung bieten soll. Zudem kursieren Gerüchte über ein eigenes Play to Earn-Spiel, was die Popularität von $SCOTTY in kürzester Zeit zunehmen lassen könnte.

Aktuell befinden sich die $SCOTTY-Token in der Vorverkaufsphase und schon in kurzer Zeit haben Investoren Tokens im Gesamtwert von fast 600.000 Dollar gekauft. Der Vorverkauf gliedert sich in verschiedene Phasen, bei denen jeder Schritt mit einem Anstieg des Preises verbunden ist. Das verspricht den frühzeitigen Investoren Buchgewinne schon vor dem offiziellen Handelsbeginn. Zudem bieten $SCOTTY-Token eine Staking-Funktion, die es Käufern ermöglicht, durch das Staken ihrer Token eine hohe APY (jährliche Rendite) zu erhalten.

(Staking-Übersicht - Quelle: SCOTTY-Website)

Mit einer aktuellen jährlichen Rendite von 176 %, die abhängig vom Umfang des Staking-Pools variieren kann, besteht die Möglichkeit, dass dieser Wert zwar noch sinkt, sich aber auch langfristig noch im hohen zweistelligen Bereich einpendeln kann. Angesichts der starken Nachfrage so kurz nach dem Start wird erwartet, dass der Kurs von $SCOTTY nach dem Listing schnell um ein Vielfaches explodieren kann.

Meme Kombat ($MK)

Meme Kombat ($MK) bringt ebenfalls eine spannende Verschmelzung von KI-Technologie und dem Charme der Meme Coins. Dank künstlicher Intelligenz treten hier die Figuren der bekanntesten Meme Coins wie DOGE, FLOKI oder PEPE in einer virtuellen Battle-Arena gegeneinander an. Mit fortschrittlichster Technologie animierte Kämpfe bieten der Community die Möglichkeit, ihre Lieblingscharaktere im Wettkampf zu unterstützen. Dieses Projekt hat das Potential, von der Popularität der führenden Coins zu profitieren, was Meme Kombat schnell zu einem viralen Phänomen machen könnte, mit positiven Auswirkungen auf den Wert des eigenen Tokens $MK.

(Krieger wählen - Quelle: Meme Kombat)

Die Vorverkaufsphase für $MK-Token läuft noch 11 Tage, wobei im Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Das zeigt deutlich, dass das Konzept bei Investoren Anklang findet. In Kürze wird $MK an den Kryptobörsen gelistet und unmittelbar darauf startet auch die erste Battle-Saison. Das dürfte die Bekanntheit von Meme Kombat sowie die Nachfrage nach dem $MK-Token schnell in die Höhe treiben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.