Krypto News: Neuer KI-Coin Presale fasziniert Investoren

Immer mehr Investoren stürmen zu dem Presale des neuen KI-Coins Scotty the AI. Somit konnte der Vorverkauf für das auf KI-Onlinesicherheit spezialisierte Projekt bereits die Schwelle von 600.000 USD überschreiten.

Bei Scotty the AI handelt es sich um ein Wachhund-Meme, welcher mit seinem bahnbrechenden Konzept die anderen Memecoins in den Schatten stellen soll. Denn er will nicht nur mithilfe der Viralität und einer aktiven Community den Kurs antreiben sowie seine loyalen Mitglieder mit Belohnungen motivieren.

Ebenso zielt Scotty the AI darauf ab, einen neuen Standard für Onlinesicherheit im Zeitalter der künstlichen Intelligenzen zu etablieren. Dabei sollen unter anderem Betrug und anderen Risiken verhindert werden.

Schon jetzt haben die ersten Anleger über den Vorverkauf 613.392 USD in den KI-Coin $SCOTTY investiert. Somit ist das Fundraising bereits in die sechste Phase eingetreten und die Coins sind für einen Preis in Höhe von 0,0058 USD erhältlich.

In der nächsten Stufe wird der Vorverkaufspreis bereits auf 0,00605 USD erhöht. Somit profitieren insbesondere frühe Anleger am meisten, da die Tokenpreise schrittweise gesteigert werden. Dabei können sie sich die höchsten Buchgewinne von bis zu 100 % sichern. Hinzu kommt eine großzügige Staking-Rendite zu Beginn in Höhe von noch 173 %.

Bereits in rund 9 Tagen soll die nächste Preiserhöhung stattfinden. Aus diesem Grunde sollten Interessierte nicht zu lange warten, um sich die besten Einstiegskonditionen zu sichern und früh in den neuen KI-Coin zu investieren.

So grenzt sich Scotty the AI von anderen Memecoins ab

Neben den Gemeinsamkeiten mit anderen Memecoins, gibt es auch einige Punkte, welche Scotty the AI von dem Rest unterscheiden. So handelt es sich bei Scotty the AI beispielsweise nicht um einen Hund der Rasse Shiba Inu, sondern stattdessen um einen Scottish Terrier. Dies stellt auf dem von Shiba Inus überfluteten Markt einen Kontrast dar, welcher ihm im Gegensatz zu DOGE, SHIB und BONK eine größere Aufmerksamkeit bescheren könnte.

Scotty the AI soll sich zudem von den inhaltslosen und nutzlosen Memecoins abgrenzen. Im Gegensatz zu anderen Memetoken, welche vor allem durch ihre degenerierte Art und Dummheit für enormes Aufsehen gesorgt haben, wählt $SCOTTY eine gänzlich andere Strategie.

Denn Scotty the AI soll sich primär durch seine Intelligenz und Brillanz auszeichnen, welche er durch seine fortschrittlichen und nützlichen KI-Sicherheits-Tools zum Ausdruck bringt. Dabei patrouilliert das Wachhund-Meme, welches sich zum Markenzeichen für die Onlinesicherheit etablieren soll, durch die Onlinewelt, um andere vor Betrug und Diebstahl zu schützen.

Dafür bietet Scotty the AI sein auf KI-Sicherheitslösungen ausgelegtes Ökosystem mit unterschiedlichsten Tools für die verschiedenen Anwendungsbereiche und Bedürfnisse. Auf diese Weise sollen potenzielle Bedrohungen, verdächtige Transaktionen, Netzwerkanomalien und andere Sicherheitslücken aufgespürt werden, um die Nutzer bestmöglich zu schützen.

Scotty bietet KI-Sicherheits-Chatberatung und sichere Krypto-Swaps

Zu Beginn startet das KI-Cybersicherheits-Ökosystem Scotty the AI mit zwei Anwendungen, welche bereits jetzt schon von Interessierten ausprobiert werden konnten. Dies beweist die Seriosität hinter dem KI-Onlinesicherheitsprojekt, da es sich bei den meisten Krypto-Presales lediglich um kühne Ideen, selten jedoch um bereits existente Produkte handelt.

Die erste Anwendung Scotty Swap nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenzen, um mit ihrer Hilfe die Blockchaindaten zu analysieren und somit vor einem Schadensfall die Bedrohungen ausfindig zu machen. Anschließend werden nahtlose und sichere Token-Swaps durchgeführt. Verdächtige Transaktionen werden hingegen erkannt und gekennzeichnet, um auch künftige Betrugsfälle zu verhindern.

Hinzu kommt ein KI-Chatbot von Scotty the AI, welcher regelmäßig mit den neusten Datensätzen trainiert wird, um somit selbst führenden Onlinesicherheitsexperten sowie Hackern voraus zu sein. Denn er kennt unter anderem alle Transaktionen, Blöcke und Hashs, welche jemals verzeichnet wurden. Nutzern kann er eine maßgeschneiderte Beratung bieten, welche stets auf dem neusten Stand ist.

Dabei soll sich Scotty the AI vorwiegend durch seine blitzartigen Reflexe auszeichnen. In diesem Zusammenhang werden alle verdächtigen Fährten aufgenommen werden, welche die Integrität der Blockchains bedrohen. Zudem soll Scotty the AI alle Verschlüsselungsalgorithmen kennen sowie Anomalien und Schwachstellen der Firewall identifizieren können.

Ferner plant das Team auch für das kultige Wachhund-Meme ein eigenes Play-to-Earn-Spiel zu entwickeln. Genauere Details zu diesem sollen in Zukunft noch preisgegeben werden. Bisher ist jedoch schon bekannt, dass es den Hund Scotty in den Mittelpunkt des Games stellt.

Scotty the AI ist ein solider KI-Coin im Memecoin-Bereich

Für die Erstellung des deflationären $SCOTTY-Coins hat sich das Team von Scotty the AI die Blockchain von Ethereum ausgesucht. Durch die Wahl des ERC-20-Tokenstandards sollen eine breite Zugänglichkeit und Interoperabilität gewährleistet werden.

Sein Tokenangebot wurde so gestaltet, dass es über die Zeit reduziert wird, was sich aufgrund der Angebotsreduzierung tendenziell förderlich auf den Kurs von $SCOTTY auswirkt. Dabei vereint Scotty the AI drei der bedeutendsten neuen Technologien in nur einem Projekt: KI, Blockchain und Cybersicherheit.

Scotty the AI kommt auf eine Gesamtversorgung in Höhe von 1.734.567.890 Token. Von diesen sind 40 % über den öffentlichen Vorverkauf erhältlich, der ein Finanzierungsziel von maximal 5,1 Mio. USD vorgesehen hat. Weitere 20 % sind für das Staking eingeplant, wobei die Belohnungen über einen Zeitraum von 3 Jahren ausgeschüttet werden.

Durch seine begrenzte Anzahl ist $SCOTTY eine Art digitales Gold, so wie es auch bei Bitcoin mit seiner Limitierung auf 21 Mio. BTC der Fall ist. Jedoch bietet Scotty the AI wesentlich mehr als einen Coin für Zahlungen. Stattdessen werden auch unterschiedliche Anwendungen in dem sicheren Ökosystem offeriert.

Bemerkenswert ist zudem, dass das sich Team von Scotty the AI keinerlei Token selbst zugewiesen hat. Zudem werden alle Passwörter für die Liquiditäts-Wallets dauerhaft vernichtet. Somit wird vor allem ein Community-zentrierte Ansatz verfolgt, welcher die Gemeinschaft und ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt.

Das ist als Nächstes von Scotty the AI zu erwarten

Die Nachfrage nach dem neuen KI-Coin nimmt immer weiter zu, sodass sich das Projekt auf den Ausverkauf zubewegt. Sobald der Vorverkauf von Scotty the AI abgeschlossen wurde, sollen bereits einige strategische Listungen an Kryptobörsen erfolgen. Dafür hat sich das Team dezentrale Kryptobörsen wie Uniswap und dezentrale Handelsplätze wie BitMart ausgesucht.

Zwar konnten Interessierte bereits die ersten Versionen der KI-Sicherheitsanwendungen ausprobieren, jedoch wurde die Testphase schon abgeschlossen. Der offizielle Launch soll nach den ersten Listungen des $SCOTTY-Tokens erfolgen.

Neben den Notierungen an den Kryptobörsen sind aber auch Listungen bei den wichtigen Datenaggregations-Websites wie CoinGecko und CoinMarketCap geplant. Auf diese Weise sollen die Aufmerksamkeit und das Vertrauen noch einmal zusätzlich gesteigert werden.

Nach all diesen Punkten soll auch eine eigene Blockchain eingeführt werden, welche die KI-Sicherheitsanwendungen beherbergen wird und dem Ökosystem einen noch höheren Sicherheitsstandard ermöglichen soll. Zudem ist geplant, dass sich Scotty the AI zu einem vollständig dezentralen und von der Gemeinschaft gesteuerten Ökosystem entwickelt.

