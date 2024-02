Über 100 % Rendite: An diesen drei Top-Altcoins führt 2024 kein Weg vorbei

Der Start in das Jahr 2024 ist geglückt. Mit der Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs gab es bereits das ersehnte Mega-Event. Zugleich steigt die allgemeine Risikobereitschaft, der Markt wird wieder bullischer. Nun ist es nicht immer eine gute Idee, antizyklisch in Schwäche hineinzukaufen. Denn bei einem bunten Marktumfeld und zahlreichen Projekten werden einige Token eben auch wieder verschwinden und lediglich Geld vernichten. Dem versierten Investor und Trader ist dies bewusst. Die Suche nach Stärke beginnt, um die Coins mit bestem Momentum zu identifizieren.

Werfen wir einen Blick in die Top 100 des Kryptomarkts und vergleichen die Year-to-Date-Performance, gibt es nach rund zwei Monaten in 2024 einige Projekte, die ihren Kurs bereits verdoppelt haben. Während es SingularityNET und Sui knapp nicht in unser heutiges Ranking schaffen, waren die folgenden drei Coins noch stärker. Damit dürften die besagten Altcoins auch für 2024 eine spannende Wahl bleiben - deutliche Rücksetzer scheinen hier mitunter attraktive Kaufchancen.

Siacoin (SC) - 222 Prozent

Mit einem Kursplus von rund 222 Prozent in 2024 ist der Siacoin (SC) der klare Top-Performer - mittlerweile befindet sich das Projekt auf Platz 63 nach Marktkapitalisierung. Allein in den letzten 24 Stunden stieg SC noch um 12 Prozent, die Wochenrendite beträgt starke 58 Prozent.

Der native Token von Sia steht im Zentrum der dezentralen Cloud-Speicherplattform, die die bestehenden Paradigmen des Cloud-Speichers transformieren möchte. Sia möchte also die Kontrolle über gespeicherte Daten den Nutzern zurückzugeben, anstatt diese in den Händen großer Konzerne zu belassen. Diese Plattform ermöglicht es Einzelpersonen, ungenutzten Speicherplatz auf Peer-to-Peer-Basis anzubieten und zu mieten. Smart Contracts übernehmen die Abwicklung und gewährleisten die Integrität und Sicherheit der Transaktionen, indem sie eine transparente und vertrauenswürdige Umgebung schaffen. Sia verkörpert damit eine Vision, in der die Macht über die Datenspeicherung demokratisiert und den Nutzern zurückgegeben wird, weg von der zentralisierten Kontrolle und hin zu einer sichereren, nutzerorientierten Alternative.

Auch Analysten bleiben bullisch für Siacoin (SC).

Siacoin $SC Surge Demonstrates Demand for Decentralized Cloud Storage



SC price up 20% in 24 hours, indicating interest in alternative storage solutions.

Market Cap: $733M

Trading Volume: $200M+



Sia's Key Points:



Aims to provide secure, trustless storage as an… - Proto Ice (@protoice) February 16, 2024

Flare (FLR) - 137 Prozent

Auf Platz 2 folgt Flare (FLR) mit immerhin 137 Prozent Jahresrendite. Auch hier stieg zuletzt das Momentum. In den vergangenen 24 Stunden stieg FLR um rund 16 Prozent.

Flare positioniert sich als die Blockchain für Daten und bietet Entwicklern einen sicheren, dezentralisierten Zugang zu verlässlichen Daten aus anderen Chains und dem Internet. Oracle-Anbieter wie Flare sind daher gefragt, denn zuverlässige Daten sind unverzichtbar - ganz gleich, ob es um DeFi, RWA oder DePIN geht.

Worldcoin (WLD) - 120 Prozent

Zu guter Letzt landet auch der Worldcoin in der Top 3 und kann in 2024 um rund 120 Prozent steigen. Insbesondere in den letzten sieben Tagen stieg Worldcoin um rund 80 Prozent.

Diese Woche erlebten KI Kryptowährungen massive Zuwächse, teilweise mit Wachstumsraten von über 100 Prozent, einige erreichten sogar neue Höchststände. Angetrieben wurde der Hype von starken Quartalszahlen bei Nvidia. Im Mittelpunkt dieses Aufschwungs stand Worldcoin, ein Projekt des ChatGPT-Mitbegründers Sam Altman. Die Dynamik hinter dem jüngsten Anstieg lässt sich dabei auch auf positive Entwicklungen bei OpenAI zurückführen. Speziell die Fortschritte von OpenAI mit dem neuen Text-zu-Video-Tool wecken weiterhin große Erwartungen, während das Nutzerwachstum bei Worldcoin erneut zunimmt. Die steigende Beliebtheit von Worldcoin reflektiert vor allem das wachsende Vertrauen in Sam Altman. Investoren setzen darauf, dass auch Altmans nächste Unternehmung sich als überaus erfolgreich erweisen wird.

Mit Solana-Meme-Coins auf hohe Renditen wetten!

Wer weiter im spekulativen Marktsegment auf überdurchschnittliche Renditen wetten möchte, könnte auch einen Blick auf Meme-Coins, based on Solana, werfen.

Die Faszination für Solana-Meme-Coins bleibt signifikant, insbesondere da sie zusammen mit Airdrops zu den am meisten nachgefragten Segmenten im aktuellen Kryptomarkt zählen. SMOG hat diese beiden Elemente erfolgreich kombiniert und damit schnell eine signifikante Community aufgebaut.

Darüber hinaus unterstreichen die Leistungen des SMOG-Teams die wachsende Dynamik: Die Community hat sich schnell auf über 60.000 Krypto-Enthusiasten ausgeweitet, SMOG zählt bereits über 25.000 Besitzer. Mit über 400.000 erfüllten Aufgaben, die für den bevorstehenden Airdrop qualifizieren, steigt die Vorfreude. SMOG möchte dabei einen der umfangreichsten Solana-Airdrops in der Geschichte veranstalten - noch können sich Anleger für den SMOG-Airdrop qualifizieren oder über die Website die letzten Meme-Token mit Rabatt kaufen.

