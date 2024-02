© Foto: DALL-E



In der Vergangenheit war die Einstufung von Fonds hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit oft schwierig. Dies hat sich mit der Einführung der ESG-Kennzeichnungspflicht zum Vorteil für die Anleger geändert. Investieren ist auch immer Selbstverantwortung. So haben wir bei unseren Anlageentscheidungen stets die freie Wahl, welchen Unternehmen wir unser Geld anvertrauen. Zunehmend mehr Anlegern ist deshalb die Berücksichtigung von umwelt-, sozialen und Unternehmensführungsaspekten (ESG-Kriterien) sehr wichtig. In der Vergangenheit war allerdings eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Investmentfonds hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit oft sehr schwierig, denn einen vollständigen Überblick …