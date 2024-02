Über 160 Milliarden Dollar!: Warren Buffett hortet Geld und sieht nur "eine Handvoll" Möglichkeiten

Die Zukäufe im vierten Quartal haben es angedeutet: Die ganz großen Möglichkeiten, die Warren Buffett sucht, sind immer schwerer zu finden. Das Orakel von Omaha bleibt geduldig und sammelt fleißig das verdiente Geld! Berkshire Hathaway, die Holding von Warren Buffett, verfügt über einen Rekordbetrag von mehr als 160 Milliarden Dollar an Bargeldreserven. Trotz seines Alters von 93 Jahren sieht Buffett derzeit nur wenige interessante Möglichkeiten für Investitionen. Laut dem Jahresbericht für 2023, der am Samstag veröffentlicht wurde, gibt es in den USA nur "eine Handvoll" Unternehmen, die das Potenzial für erhebliche Gewinne bei seiner Holding Berkshire Hathaway bieten könnten - und diese …

Den vollständigen Artikel lesen ...