Ethereum und Arweave explodieren, während diese KI Krypto noch mehr Potenzial hat

In den letzten 24 Stunden sehen wir im digitalen Währungsmarkt eine deutliche Erholung. Über 1 Prozent notieren Kryptos in der Breite fester. Natürlich gibt es hier erneut einige Gewinner und Verlierer.

Zweifelsfrei führt aktuell in der Top 10 kein Weg an Ethereum vorbei. Denn rund 4 Prozent Kursplus in nur 24 Stunden sprechen für sich. Der beste Top 100 Coin ist am letzten Handelstag jedoch Arweave. Hier beendet der AR Coin die Handelswoche mit einer stark bullischen Kerze und rund 30 Prozent Kursgewinnen. Derweil positioniert sich mit Scotty the AI eine neue AI Krypto, die mittlerweile schon über 750.000 US-Dollar im Presale einsammeln konnte. Der Hype beginnt aktuell, ein früher Einstieg bleibt möglich.

Werfen wir also einen Blick auf Ethereum, Arweave und Scotty the AI.

Ethereum (ETH)

Ethereum hat kürzlich den signifikanten Aufwärtstrend fortgesetzt, mit einem Anstieg von etwa 4 Prozent in nur 24 Stunden und nahezu 10 Prozent innerhalb einer Woche. Dadurch hat der Preis der zweitwertvollsten Kryptowährung nun die Marke von 3.100 US-Dollar erreicht. Dieser jüngste Ausbruch über die markante Preisgrenze signalisiert den Beginn des nächsten Aufwärtstrends. Im Februar 2024 zeichnen sich ferner mehrere positive Entwicklungen ab, die Ethereum in eine günstige Position für einen Bullenmarkt rücken. Hier liegen der US-Börsenaufsicht SEC derzeit Anträge für Ethereum-basierte ETFs vor, die bei Genehmigung die Nachfrage und das Vertrauen in Ethereum weiter steigern könnten.

Ergänzend dazu setzen die Entwickler von Ethereum ihre Bemühungen zur Verbesserung der Netzwerkskalierung fort. Das für März geplante Dencun-Upgrade, das Proto-Danksharding einführen wird, soll die Effizienz der Blockchain über L2 steigern. Das Momentum dürfte bullisch bleiben.

$ETH is on the cusp of a historic Monthly Close



It would be only the second time in history that ETH has Monthly Closed above the $2791 (red) level in a bull marketCrypto Ethereum pic.twitter.com/GS8WO2zjNS - Rekt Capital (@rektcapital) February 25, 2024

Arweave (AR)

Arweave setzt auf innovative Technologie, um Daten dauerhaft auf der Blockchain zu speichern - alles gegen eine einmalige Gebühr. Diese Technologie scheint geeignet für zahlreiche Anwendungen, beispielsweise rund um das Metaverse, der dezentralisierten Wissenschaft (DeSci) und vieles mehr. Alle Projekte, die eine langfristige Datenerhaltung benötigen, können auf Arweave setzen. Mit einem jüngsten Meilenstein von 3 Milliarden Transaktionen und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 300 Transaktionen pro Sekunde untermauert Arweave die Vision eines permanenten und dezentralisierten Webs, eingebettet in ein offenes Ledger.

Awesome sauce!Arweave Hits 3 Billion Transactions with Zero Fee Model https://t.co/ZMVO1XSrdJ - cryptosteveo.eth (@CryptoSteveO1) February 15, 2024

Das Protokoll von Arweave ist stabil, ausgereift und genießt eine breite Akzeptanz. Die Einbindung in das DePIN-Narrativ (Decentralized Permanent Information Network), das Anbieter für die Bereitstellung ihrer ungenutzten Speicherkapazitäten mit Token belohnt, positioniert Arweave bullisch für 2024. Arweave bleibt damit eine optimale Lösung für dezentralisierten Speicher, indem es Sicherheit und Zugänglichkeit verbessert.

My opinion of top FIVE (5)narrative for Bullrun,



AI

GameFi

RWA

DePin

Layer1



which one is your top (1) from these narratives - Emily's Universe (@Crypto__emily) February 25, 2024

Scotty the AI (SCOTTY)

In der aktuellen Krypto-Landschaft tendieren gerade Kryptowährungen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) fußen, bullisch. Diese zeigen zuletzt massives Wachstum und zunehmendes Interesse der Anleger. Angetrieben durch Fortschritte bei Technologiegiganten wie OpenAI und Nvidia, ziehen diese Krypto-Assets insbesondere risikofreudige Investoren an. Eine spannende Option in diesem Segment ist Scotty the AI, eine Mischung aus KI-Innovation und Meme-Kultur. Der neue Krypto-Presale könnte damit eine lukrative Alternative für den spekulativen Portfolio-Anteil werden.

Das Ziel von Scotty the AI bleibt es weiterhin, durch den Einsatz von Technologie die Sicherheit im Blockchain-Bereich zu stärken. Mit einem eingesammelten Kapital von rund 750.000 US-Dollar aus dem Vorverkauf und verlockenden Staking-Renditen von 157 Prozent APY für die ersten Unterstützer weckt das Projekt Interesse.

Die Besonderheit von $SCOTTY-Token liegt eben auch in der Staking-Option, wobei die APY dynamisch auf die Poolgröße reagiert. Mit bereits über 84,8 Millionen Tokens im Staking-Pool setzen augenscheinlich viele Anleger nachhaltig auf Scotty the AI als eine spannende KI Krypto. Dies dürfte beim Handelsstart das handelbare Angebot verknappen und Preissteigerungen wahrscheinlicher machen.

