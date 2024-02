NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Wachstumschancengesetz:

"Das Wachstumschancengesetz allein wird keinen Aufschwung herbeiführen. Mit 3,2 Milliarden Euro erreicht es nicht einmal ein Drittel der Summe, das die Bundesregierung dem Halbleiter-Riesen Intel für seine Fabrik in Sachsen-Anhalt in Aussicht gestellt hat. Hoch ist jedoch die symbolische Bedeutung des Vorhabens. Derzeit ist es ein Symbol für die Unfähigkeit des Parteienstaats, in Krisenzeiten zusammenzustehen und das Land in den Vordergrund zu stellen."/DP/jha