COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu US-Vorwahlen:

"Zwar ist der immense Vorsprung, den Donald Trump gegenüber Nikki Haley in den Umfragen genoss, geschrumpft, folglich siegte der ehemalige Präsident etwas knapper als erwartet. Gleichwohl war es für die frühere Gouverneurin von South Carolina unverzichtbar, dass sie zumindest ihren Heimatstaat gewinnt, wenn sie eine ernsthafte Chance haben will, Trump den Spitzenrang streitig zu machen. Folglich wird nun innerhalb der Partei der Druck auf Haley zunehmen, das Handtuch zu werfen und Trump ihre Unterstützung zuzusagen. Ihr letzter Hoffnungsschimmer: Dass es zumindest in einem der Strafverfahren, die gegen den 45. Präsidenten laufen, zu einem Schuldspruch kommt und er dann in der Wählergunst tief abstürzt."/DP/jha