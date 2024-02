Der Test fand in Patagonien statt, einer der abgelegensten Regionen der Welt.

Das Ziel ist eine flächendeckende geografische Abdeckung, einschließlich der Ausweitung ländlicher Gebiete.

Die Technologie könnte als Backup eingesetzt werden, um die Ausfallsicherheit von Diensten zu gewährleisten und eine ständige Konnektivität zu IoT-Netzwerken zu ermöglichen.

Ein neuer Sprung nach vorn im Wettlauf um globale Konnektivität. Lynk Global, Inc. (Lynk), der weltweit führende Anbieter von Satellitendirektwahldiensten (Sat2Phone), gab heute bekannt, dass er zum ersten Mal in Argentinien seine patentierte und bewährte Sat2Phone-Technologie mit Telefónica durch seine Geschäftseinheiten Telefónica Argentina und Telefónica Global Solutions (TGS) erfolgreich getestet hat.

Die Demonstration markiert einen neuen Meilenstein auf dem Weg zur globalen Abdeckung. Argentinien ist das zweitgrößte Land Südamerikas und das achtgrößte der Welt, gemessen an der Landfläche, mit einer vielfältigen Geographie, zu der auch die Anden im Westen gehören. Die Sat2Phone-Technologie von Lynk könnte Telefónica in die Lage versetzen, seinen Abonnenten eine bessere geografische Abdeckung zu bieten, einschließlich der Ausweitung der ländlichen Abdeckung in Gebieten, in denen es nahezu unmöglich ist, terrestrische Telekommunikationsinfrastrukturen zu installieren, wie z. B. im Dschungel oder in bergigen Gebieten. Darüber hinaus könnte die Sat2Phone-Technologie als Backup eingesetzt werden, um die Ausfallsicherheit des Dienstes zu gewährleisten und eine permanente Konnektivität zu IoT-Netzwerken zu ermöglichen.

Daniel Dooley, Chief Commercial Officer von Lynk, sagte: "Wir freuen uns sehr, die Fähigkeiten von Sat2Phone zusammen mit Telefónica in Patagonien, einer der abgelegensten Regionen der Welt, zu demonstrieren. Dieses Gebiet empfängt jedes Jahr Tausende von Besuchern, und dank dieser Zusammenarbeit können wir ihnen helfen, über die Satellitenkonstellation von Lynk mit ihrem bestehenden Movistar-Abonnement in Verbindung zu bleiben."

Gustavo Arditti, Satellite Business Director von TGS, erklärte: "Diese Demonstration unterstreicht die Mission von Telefónica Global Solutions, den Menschen die Kommunikation auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Wir legen weiterhin großen Wert auf allgegenwärtige Konnektivität für unsere Abonnenten, egal wo sie sich befinden. Angesichts der enormen Ausdehnung Argentiniens wird der Einsatz von Sat2Phone sicherstellen, dass die Menschen mit jedem unveränderten Telefon in Verbindung bleiben können, was ein Eckpfeiler unserer strategischen Roadmap ist."

Über Lynk

Lynk ist ein patentiertes, bewährtes und kommerziell lizenziertes Satelliten-Direkt-zu-Standard-Mobiltelefon-System. Heute ermöglicht Lynk kommerziellen Abonnenten das Senden und Empfangen von Textnachrichten in- und aus dem Weltraum über nicht modifizierte Standard-Mobilgeräte. Der Service von Lynk wurde auf allen sieben Kontinenten getestet und hat sich dort bewährt. Er ist in mindestens 30 Ländern behördlich zugelassen und wird derzeit auf der Grundlage von mehr als 35 Verträgen mit Mobilfunknetzbetreibern in rund 50 Ländern kommerziell eingesetzt. Lynk bietet derzeit Cell-Broadcast- (Notfall-) Warnungen und Zwei-Wege-SMS-Nachrichten an und beabsichtigt, in Zukunft Sprach- und mobile Breitbanddienste anzubieten. Durch eine Partnerschaft mit Lynk über ein einfaches Roaming-Abkommen öffnet ein Mobilfunknetzbetreiber die Tür zu neuen Einnahmen in unerschlossenen Märkten, gibt seinen Abonnenten die Sicherheit einer allgegenwärtigen Konnektivität und bietet einen potenziellen Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand für Milliarden von Menschen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lynk.world.

Über Telefónica

Telefónica ist einer der größten Telekommunikationsdienstleister der Welt. Das Unternehmen bietet Festnetz- und Mobilfunkverbindungen sowie eine breite Palette an digitalen Diensten für Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen hat 383 Millionen Kunden und ist in Europa und Lateinamerika tätig. Telefónica ist ein zu 100 börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der spanischen Börse sowie an den Börsen in New York und Lima gehandelt werden. www.telefonica.com

