Die TX Group hat im Dezember 2022 kommuniziert, dass sie in den kommenden Jahren ihre Immobilienstrategie überprüfen und weiterentwickeln wird. Dieser Prozess ist nun einen Schritt weiter: Die TX Group evaluiert eine Bündelung der Liegenschaften in einer eigenen Gesellschaft und prüft Formen der Kooperation mit spezialisierten Immobilienunternehmen. Darüber werden Gespräche mit ausgewählten, potentiellen Partnern geführt. In dieser Phase ist es offen, ob eine Transaktion zustande kommt. Das Immobilienportfolio der TX Group umfasst unter anderem drei Zeitungsdruckereien. Die Druckvolumen sind branchenweit rückläufig und die Entwicklung der Kapazitäten muss laufend überprüft werden. Damit einher geht die Frage der Immobilienentwicklung an den Druckstandorten für den Fall einer Nutzungsänderung. Die Überlegungen zu diesen Fragen sind im Gang und noch nicht abgeschlossen. Weil aktuell drei Druckereien betrieben werden, wird eine schrittweise Anpassung an die rückläufigen Druckvolumen möglich sein. Die Überprüfung der Immobilienstrategie und der Entwicklung der Druckstandorte ist ein laufender Prozess. Bei einer allfälligen Umsetzung wird die TX Group darüber informieren. Kontakt

