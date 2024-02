DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen konsolidieren Gewinne - Tokio auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und in Australien im Handelsverlauf am Montag. Beobachter sprechen von einer Konsolidierung und Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Die Indizes in Hongkong und Schanghai sowie im südkoreanischen Seoul kommen um 0,4 bis 0,6 Prozent zurück, Sydney hat den Handelstag mit einem Miniplus bereits beendet.

Der jüngste Aufschwung an den chinesischen Aktienmärkten scheine auf staatliche Interventionen und regulatorische Beschränkungen zurückzuführen zu sein, so dass sich die Frage nach der Nachhaltigkeit der Erholung stelle, sagt Marktexperte Alvin T. Tan von RBC Capital Markets. Und Tommy Xie von OCBC bemerkt, dass die Akteure auf der Ausschau nach weiteren Stimuli seitens Peking seien. Die jüngste Zinssenkung, insbesondere zur Unterstützung des Immobiliensektors, zeige die grundsätzliche Bereitschaft dazu.

Ausreißer nach oben ist Tokio. Dort gibt es noch etwas Nachholbedarf, weil der Handel in Japan am Freitag wegen eines Feiertags ruhte. Der Nikkei-225-Index steigt um 0,4 Prozent auf 39.252 Punkte. Er liegt damit auf einem Rekordhoch, lag im Tageshoch aber auch schon 100 Punkte höher. Teilnehmern zufolge kommt Unterstützung von dem auf seinem jüngst deutlich ermäßigten Niveau wenig veränderten Yen. Dazu ermutigten die vielfach soliden US-Konjunkturdaten zu Käufen.

Unter den Einzelwerten machen Welcia Holdings einen Satz um 17 und Tsuhura um 13 Prozent. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt die Welcia-Mutter Aeon eine Fusion des Drogeriebetreibers mit Tsuhura. Aeon ziehen um 2,5 Prozent an.

In Hongkong geht es für BYD um knapp 2 Prozent aufwärts. Der Chef des Autoherstellers hat vorgeschlagen, doppelt so viele Aktien zurückzukaufen wie aktuell mit einem Volumen von umgerechnet 55,6 Millionen Dollar geplant, um den Aktienkurs zu steigern, zumal sich der Preiskampf bei Elektrofahrzeugen verschärfe und die Sorgen um die chinesische Wirtschaft anhielten. Händlern zufolge stützt daneben, dass BYD ein neues Elektromodell vorgestellt hat. Im Sog gewinnen Great Wall Motor 1,4 Prozent.

In Sydney verteuerten sich Suncorp um 3,5 Prozent, nachdem der Versicherer über Erwarten gute Halbjahreszahlen präsentiert hatte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.652,80 +0,1% +0,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.271,43 +0,4% +16,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.651,08 -0,6% -0,2% 07:00 Schanghai-Comp. 2.995,76 -0,3% +0,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.643,99 -0,5% -1,7% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.156,84 -0,9% -1,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.547,12 -0,1% +6,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0820 -0,0% 1,0823 1,0829 -2,0% EUR/JPY 162,74 -0,1% 162,83 163,05 +4,6% EUR/GBP 0,8542 +0,1% 0,8538 0,8550 -1,5% GBP/USD 1,2666 -0,1% 1,2677 1,2666 -0,5% USD/JPY 150,41 -0,0% 150,43 150,58 +6,7% USD/KRW 1.331,16 +0,3% 1.331,16 1.330,21 +2,6% USD/CNY 7,1064 0% 7,1064 7,1975 +0,1% USD/CNH 7,2041 -0,0% 7,2066 7,2081 +1,1% USD/HKD 7,8247 +0,0% 7,8244 7,8239 +0,2% AUD/USD 0,6556 -0,1% 0,6565 0,6575 -3,7% NZD/USD 0,6169 -0,4% 0,6193 0,6204 -2,4% Bitcoin BTC/USD 51.452,78 -0,5% 51.703,34 51.230,15 +18,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,12 76,49 -0,5% -0,37 +5,2% Brent/ICE 81,29 81,62 -0,4% -0,33 +5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.033,43 2.035,58 -0,1% -2,15 -1,4% Silber (Spot) 22,86 22,96 -0,4% -0,10 -3,9% Platin (Spot) 897,68 903,70 -0,7% -6,02 -9,5% Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,6% -0,02 -0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

