Das wird eine Herausforderung für den neuen CEO des Chemieriesen BASF. Denn der bisherige Konzernchef Martin Brudermüller hinterlässt seinem Nachfolger ein schweres Erbe. Denn Markus Kamieth wird einen umfangreichen Konzernumbau moderieren müssen, bei dem auch am Stammwerk in Ludwigshafen zahlreiche Stellen wegfallen werden.Der alte und auch der neue Vorstand unter Führung von Markus Kamieth werden aber am Standort Ludwigshafen festhalten, versicherte Brudermüller, der nach Ablauf der Hauptversammlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...