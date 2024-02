Der DAX dürfte am Montag zunächst unter seinem Rekord vom Freitag bleiben. Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,18 Prozent auf 17.388 Punkte. Der Höchststand von 17.443 Zählern bleibt in Sicht. Durch seine starke Vorwoche hat der DAX sein Jahresplus bereits auf knapp vier Prozent ausgebaut. Im Februar hat er bislang um fast drei Prozent zugelegt. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, dürfte am Montag 0,3 Prozent ...

