FRANKFURT (Oder) (dpa-AFX) - Die Protestaktion polnischer Bauern auf der Autobahn bei Frankfurt (Oder) hat am Montagmorgen nicht für größere Staus gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost mitteilte, wird der Verkehr wie auch am Sonntag auf der A12 schon vor der Grenze an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte umgeleitet.

Derzeit sei zudem kein hohes Verkehrsaufkommen zu beobachten. Daher sei noch kein Eingreifen der Polizei nötig gewesen. Größere Staus in Brandenburg blieben am Montagmorgen nach Angaben einer Sprecherin des Lagezentrums aus. Die Blockaden auf polnischer Seite sollen noch mindestens bis Montagmittag andauern.

Zahlreiche Lastwagen, Autos und Busse wurden am Sonntag umgeleitet, weil auf polnischer Seite kilometerweit Traktoren standen. Die Proteste polnischer Bauern richten sich gegen die EU-Agrarpolitik, aber auch gegen die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine. In Deutschland protestieren Landwirte vor allem gegen die geplanten Beihilfekürzungen beim Agrardiesel./brö/DP/zb