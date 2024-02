Die Aktie von NVIDIA hat am Freitag das nächste Rekordhoch erreicht, konnte das Top aber nicht bis zum Schluss halten. Rückblick: Entgegen allen vorherigen Befürchtungen konnte der Chipkonzern mit den am späten Mittwochabend veröffentlichten Quartalszahlen die Erwartungen übertreffen. Die Aktie sprang daraufhin am Donnerstag um 16,4% nach oben, wobei ...

