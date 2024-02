Der Goldpreis startet mit leichten Abschlägen in die neue Woche. Doch betrachtet man sich das Gesamtbild, dann präsentiert sich Gold weiterhin extrem stark. Trotz einiger Kommentare seitens verschiedende Fed-Mitglieder in der vergangenen Woche, die auf eine langsamere Zinssenkung als ursprünglich erwartet hinedeuten, konnte Gold in den letzten fünf Handelstagen rund 25 Dollar zulegen.Letztlich setzt sich das fort, was schon seit Monaten zu beobachten. Angesichts der fulminanten Zinsanhebungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...