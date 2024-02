München (ots) -Im März 2024 feiert die langjährige Partnerschaft zwischen den SOS-Kinderdörfern weltweit und dem TV-Sender Bergblick, einem Unternehmen der HIGH VIEW, ihr zwölftes Jubiläum. Im Rahmen dieser langjährigen Kooperation setzt Bergblick erneut auf Sonderprogrammierungen, um die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen benachteiligter Kinder weltweit zu lenken. Die ausgewählten Sendungen werden im März zur Primetime auf Bergblick und parallel auch auf SCREEN GREEN ausgestrahlt und stehen zudem jederzeit in den Mediatheken zur Verfügung.Seit vielen Jahren unterstützt das unabhängigen Medienunternehmen HIGH VIEW die Kinderschutzorganisation SOS-Kinderdörfer. Das gemeinsame Ziel bleibt dabei unverändert: Sensibilisierung für die Probleme benachteiligter Kinder und Bereitstellung einer Plattform für ihre Anliegen. Die Dokumentationen zeigen, welche Folgen Klimawandel, Armut und Vernachlässigung auf das Leben und die Zukunft von Kindern haben. Sie zeigen aber auch Lösungswege auf und porträtieren Kinder, die von den SOS-Kinderdörfern unterstützt werden und selbstbewusst und stark durchs Leben gehen. Ein besonderer Fokus liegt im Jubiläumsjahr auf dem Thema Frauenstärkung.Im Rahmen der Kooperation werden folgende Programme präsentiert:SOS Kinderdörfer weltweitSonderprogrammierung jeden Sonntag im MärzJeweils ab 19:20 Uhr- Jordanien - Mit Klimaschutz und Frauenpower in die Zukunft (am 03. März 2024- Jedes Kind hat ein Recht auf eine Familie - Mit den SOS-Kinderdörfern um die Welt (am 10. März 2024)- Ein liebevolles Zuhause - Mit den SOS-Kinderdörfern um die Welt (am 17. März 2024)- Kapverden - Frauen zwischen Not und Hoffnung (am 24. März 2024)- Starke Frauen am Fluss - Die Familienprogramme der SOS-Kinderdörfer in Bangladesch; Peru - Am Rande der Gesellschaft; Überleben in Somalia: Einsatz für Kinder und Mütter (am 31. März 2024)Susanne Braun, Leitung Programm für Fiction and Factual Entertainment bei HIGH VIEW, betont die Bedeutung der Kooperation: "Die Förderung benachteiligter Kinder ist uns eine Herzensangelegenheit. Jahr für Jahr setzen wir uns mit unseren Programmen dafür ein, diesen Kindern eine Stimme und eine Plattform zu geben. Unser Ziel ist es, nicht nur einen kleinen Beitrag zu leisten, sondern auch Aufmerksamkeit zu schaffen und weitere Unterstützer zu gewinnen. Wir sind stolz darauf, die SOS-Kinderdörfer in ihrem wichtigen Engagement für benachteiligte Kinder weltweit zu unterstützen."Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer, sagt "Millionen Mädchen weltweit sind noch immer in einem Teufelskreis aus Armut, Benachteiligung und alltäglicher Diskriminierung gefangen. Die SOS-Kinderdörfer setzen sich auf der ganzen Welt gegen diese Ungerechtigkeit und für die Freiheiten und Rechte von Mädchen ein. Die Dokumentationen zeigen, dass durch nachhaltigen Einsatz und langfristiges Engagement Veränderung möglich ist. Sie schaffen auf berührende Weise Bewusstsein dafür, dass Mädchen die Kraft haben, die Welt zu verändern, wenn sie ihr Potential ausschöpfen können. Wir sind der Mediengruppe HIGH VIEW sehr dankbar, dass sie uns nun bereits im zwölften Jahr eine starke Plattform bietet, um benachteiligten Mädchen, aber natürlich auch Jungen, Gehör zu verschaffen." Der Schwerpunkt liegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. Bereits heute gehören DELUXE MUSIC, SCHLAGER DELUXE, Jukebox, Gute Laune TV, DELUXE LOUNGE, DELUXE DANCE BY KONTOR, DELUXE FLASHBACK, DELUXE ROCK, DELUXE RAP und just.classical zum Unternehmen, genauso wie die Dokumentationssender Bergblick für alpin Interessierte, XPLORE für Reise- und Abenteuerprogramme und man hat die Marke WAIDWERK für Jäger und Angler und JUST COOKING für Kulinarik-Begeisterte entwickelt. Außerdem gehören die Marken Hip Trips und One TERRA zum Portfolio des inhabergeführten Medienunternehmens. www.highview.comÜber die SOS-KinderdörferDie SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine global agierende Organisation entstanden, die sich hauptsächlich aus privaten Spenden finanziert. Sie ist heute in 138 Ländern aktiv: mit 533 SOS-Kinderdörfern und über 2.300 weiteren Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der Familienhilfe. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer etwa 2,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.