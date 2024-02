Nürnberg (ots) -Diese NORMA-Preissenkungen schmecken besonders gut: Vom Schoko-Nuss-Croissant über Milch- und Basmatireis bis hin zum Spätburgunder ist auch diesmal wieder für jeden was dabei. Die Kundinnen und Kunden sparen bis zu 16 Prozent und kommen so - wie immer bei dem Lebensmittel-Händler - voll auf ihre Kosten. Der Milchreis der Eigenmarke THE HOUSE OF RICE kostet in der 500-Gramm-Packung beispielsweise ab sofort nur noch 99 Cent - statt zuvor 1,19 Euro.Auch bei den beliebten Weinen macht NORMA deutlich, dass günstigere Einkaufspreise direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden: Beim Spätburgunder, Merlot und Tafelwein geht es um bis zu zehn Prozent nach unten. Der Nürnberger Lebensmittel-Händler hat alleine in diesem Jahr bereits mehr als 75 Artikel im umfangreichen Sortiment deutlich und dauerhaft im Preis gesenkt. Diese konsequente Strategie nach dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" wird mit dieser Aktion Ende Februar weiter umgesetzt.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GOLDBLUME Schoko-Nuss-Croissant, 75 gBislang: 0,75 EURJetzt: 0,69 EURGOLDBLUME Blätterteig-Apfeldreieck, 110 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,75 EURTHE HOUSE OF RICE Spitzenlangkornreis Parboiled, 500 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURTHE HOUSE OF RICE Milchreis, 500 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURTHE HOUSE OF RICE Basmatireis, 1 kgBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURTHE HOUSE OF RICE Jasminreis, 1 kgBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURDORNFELDER Spätburgunder QbA, 1 lBislang: 3,29 EURJetzt: 2,99 EURMerlot QbA Pfalz, 1 lBislang: 3,69 EURJetzt: 3,29 EURRATSTROPFEN Tafelwein rot, 1,5 lBislang: 2,19 EURJetzt: 2,09 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5721723