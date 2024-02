Unterföhring (ots) -Die bissigste Joyn-Eigenproduktion ever: In Berlin haben die Dreharbeiten zur neuen Comedy-Serie "Der Upir" (AT) begonnen. In den Hauptrollen: "jerks."-Star Fahri Yardim als Berliner Hipster Eddie und Indie-Allroundkünstler Rocko Schamoni, der in die Rolle des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vampirs Igor schlüpft. Produziert wird "Der Upir" (AT) von UFA Fiction im Auftrag von Joyn.Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn: "Comedy gehört zu Joyn wie der Biss zum Vampir: Die Kult-Serie 'jerks.' ist dabei nur ein Beispiel - aber eines, an dessen sensationellem Erfolg wir uns orientieren. In Zukunft werden wir noch stärker in dieses Genre investieren und mit Serien wie 'Der Upir' für Humor-Nachschub sorgen, der manchmal auch wehtun darf."Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 25.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Barbara Stefaner / Swantje RollTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1128 / -1135barbara.stefaner@seven.one / swantje.roll@seven.onePhoto Production & Editing:Clarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5721715