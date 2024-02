GIGABYTE Technology, ein IT-Pionier, der globale Industrien durch Cloud- und KI-Computing-Systeme voranbringt, präsentiert auf dem MWC 2024 innovative Enterprise-Computing-Lösungen mit bahnbrechenden Servern, Green-Computing-Lösungen und Edge-KI-Technologien zum Thema "Future of COMPUTING". Diese Fortschritte eröffnen neue Möglichkeiten für agile und nachhaltige IT-Strategien und ermöglichen es der Industrie, Echtzeitinformationen über hypervernetzte Rechenzentren, Cloud, Edge und Geräte hinweg zu nutzen. Das verbessert die Effizienz sowohl technisch als auch kostenseitig und bringt Wettbewerbsvorteile, da alles durch die Synergie von 5G- und KI-Technologien vorangetrieben wird.

GIGABYTE Ignites AI and 5G Visions at MWC 2024, Highlighting New Supercomputers, Edge AI and Sustainable IT Upgrades (Photo: Business Wire)