An der deutschen Börse fällt zur Stunde der Anteilsschein von Borussia Dortmund GmbH KGaA negativ auf. Der Titel verliert deutlich an Wert. Jahreschart der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA-Aktie, Stand 26.02.2024 Der Anteilsschein von Borussia Dortmund GmbH KGaA gehört heute mit einem Kurssturz von 3,74 Prozent zu den Werten mit schlechter Performance des Tages.

Den vollständigen Artikel lesen ...