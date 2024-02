Nachdem Nvidia am Tag nach den Zahlen unglaubliche 277 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt und damit einen neuen Rekord erzielt hat, gab es am Freitag gleich den nächsten Rekord zu vermelden. Denn als erstes Chip-Unternehmen hat Nvidia bei der Marktkapitalisierung die Marke von zwei Billionen Dollar geknackt - und sie soll noch weiter steigen.Am letzten Tag der vergangenen Handelswoche ging es für die Aktie von Nvidia in der Spitze um knapp fünf Prozent auf 823,94 Dollar nach oben. ...

