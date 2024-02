Das in Tokio ansässige Unternehmen ActPro Co., Ltd. wird seinen hochmodernen Geldwechselautomaten "SMART EXCHANGE" auf der internationalen Messe "EuroCIS 2024" in Düsseldorf ab dem 27. Februar vorstellen

Überblick über den automatischen Geldwechselautomaten "SMART EXCHANGE"

Unterstützt 10 Sprachen: Japanisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch usw.

Unterstützt 12 Währungen

Ferngesteuertes System

Akzeptanz von Banknotenbündeln

Anti-Geldwäsche-Maßnahmen

Fortschrittliche Sicherheitsstandards

Alle Load-and-Collect-Kassetten (für Banknoten, Münzen und Reject-Box)

Zusätzlich zum Bargeldumtausch ist die Integration von E-Geld und Kryptowährungen möglich, unter Verwendung von QR-Code-Lesern, kontaktlosen NFC-Lesern, ID-Lesern, OCR-Lesern, IC-Passlesern usw.

Betrieb der größten Anzahl von Geldwechselautomaten in Japan, mit erhöhter Nutzung nach COVID

ActPro startete das SMART EXCHANGE Geschäft im Juni 2016. Im Januar 2024 betreibt das Unternehmen mehr als 500 Automaten im In- und Ausland, die den größten Marktanteil in Japan haben und weltweit anerkannt sind.

In den schwierigen Zeiten der COVID-19-Pandemie, als Reisen nach Übersee schwierig wurden und viele bemannte Wechselstuben schlossen, gewannen die Vorteile des unbemannten Betriebs an Aufmerksamkeit.

Die Pandemie steigerte die Nachfrage nach unbemannten Geräten aufgrund von Reisebeschränkungen und der Schließung von bemannten Wechselstuben. Trotz der Verzögerungen bei der Wiedereröffnung bemannter Wechselstuben decken unsere Automaten weiterhin die Lücke und tragen zu einem wachsenden Wechselvolumen bei. Wir streben eine weitere Expansion an, vor allem an internationalen Standorten wie Bangkok, Thailand. (Nach unseren Recherchen.)

Überlick über die EuroCIS 2024

Datum: 27 29 Februar 2024

eranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Die "EuroCIS", eine der weltweit führenden Fachmessen für Handelstechnologie, zieht Fachleute aus Handel und Dienstleistung aus rund 90 Ländern an, darunter auch Deutschland. Auf der Messe werden vor allem trendige Produkte wie IKT-Geräte, -Systeme und -Lösungen vorgestellt, die auf den Einzelhandel zugeschnitten sind.

*Referenz: Veranstaltet im Jahr 2023 (26. Februar bis 2. März)

Besucherzahl: 81.000 Besucher aus 141 Ländern

Anzahl der Aussteller: 1.830 Unternehmen aus 55 Ländern

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240225438534/de/

Contacts:

Für weitere Informationen und Anfragen

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Division Konzernplanung, ActPro Co., Ltd.

Kontaktperson: Herr Ueda

E-Mail: ueda.nok@actpro.co.jp