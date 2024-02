Emittent / Herausgeber: P&P London / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

P&P London erwirbt im gefragten Stadtteil Notting Hill eine weitere Immobilie in der britischen Hauptstadt und nutzt mit dem Luxus-Refurbishment das große Potential der Top-Lage



26.02.2024 / 10:42 CET/CEST

London, 26. Februar 2024. P&P London erwirbt als Immobilieninvestor und -entwickler eine weitere Immobilie in einer Prime-Lage der britischen Hauptstadt. Die Immobilie mit rund 465 Quadratmetern Nettowohnfläche im Stadtteil Notting Hill (Stadtbezirk Royal Borough of Kensington and Chelsea) erweitert das Development-Portfolio. Das bisherige Doppelhaus im viktorianischen Stil in der gefragten, ruhigen Wohnstraße Strathmore Gardens, in der lediglich Anliegerverkehr stattfindet, wird restauriert und in eine großzügige luxuriöse Familien-Villa umgewandelt. "Durch das Refurbishment nutzen wir das Repositionierungspotenzial des Objektes optimal", erläutert Michael Peter, Gründer und Geschäftsführer von P&P London. Der auf die britische Hauptstadt fokussierte Immobilieninvestor entstand 2023 als Spin off der deutschen P&P Group.

Der Standort der nun erworbenen, fünfstöckigen, stuckverzierten Immobilie ist herausragend: In wenigen Minuten erreicht man zu Fuß den Hyde Park, die Kensington Gardens und die Haupteinkaufsstraße Kensington High Street. Die Immobilie befindet sich nur wenige hundert Meter vom Bahnhof Notting Hill Gate entfernt, mit den wichtigen Linien Central, District und Circle: Auch die nahen U-Bahn-Stationen Bayswater, Queensway und Holland Park sorgen für eine gute Anbindung des Londoner Zentrums und des West Ends mit den zahlreichen Tourismusattraktionen, Shopping-Meilen, Bürohäusern, Regierungsgebäuden und Unterhaltungsangeboten. "Das sichert die schnelle Erreichbarkeit von geschäftlichen und privaten Terminen", betont Phil Kapur, Land Acquisition Director von P&P London. Dafür sorgt auch die zu dem Objekt gehörende interne Garage, ein für Londoner Verhältnisse äußerst seltener Vorteil.

Das Team um Geschäftsführer Peter tätigte seit dem Start am Londoner Markt im Spätsommer 2023 bereits Investments in Knightsbridge, Mayfair, Lambeth und Chelsea. Insgesamt wurde in etwas mehr als einem halben Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag investiert. "Der Kauf in Notting Hill ist ein weiterer entscheidender Beleg für unsere sehr erfolgreiche Startphase in diesem besonders interessanten Immobilienmarkt", so der Geschäftsführer. 2024 plant P&P London Ankäufe im Wert von insgesamt rund 120 Millionen Euro. Der Fokus liegt dabei auf kompletten Häusern und Einzelwohnungen sowohl in herausragenden Super-Prime-Lagen der City als auch in aufstrebenden Arealen in der gesamten Metropolregion Greater London. "Das Objekt in Notting Hill passt genau zu dieser Strategie", betont Michael Peter: "So sind wir in London in allen relevanten Residential-Segmenten aktiv, auch in absoluten Top-Lagen." Solche Kombination aus hochwertiger Immobilie und Top-Standort sind in London eher selten. Peter: "Deshalb erregt dieser Kauf in Notting Hill Aufmerksamkeit und etabliert unsere Marke nachhaltig am britischen Residential Markt."

Derzeit bieten sich sehr gute Chancen für Investments in der britischen Hauptstadt. "In den meisten Marktphasen kennen die Preise am Londoner Immobilienmarkt nur eine Richtung - aufwärts", erläutert Peter: "Deshalb ermöglichen die aktuell in vielen Bereichen zu beobachtenden Konsolidierungen besondere Kaufgelegenheiten. Dank des vorausschauenden Wirtschaftens der P&P Group in der Vergangenheit können wir diese nutzen." P&P London verfügt für solche Investments über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung, um flexibel und vor allem schnell reagieren zu können. Das Geschäft in Notting Hill wurde innerhalb weniger Tage abgewickelt und mit eigenen Mitteln finanziert (all-equity). Michael Peter ist sich sicher: "Wären zunächst Finanzierungsrunden notwendig gewesen, hätten wir diese einzigartige Kaufgelegenheit nicht nutzen können", so Peter. Zusätzlich muss dann innerhalb kürzester Zeit eine umfangreiche Due Dilligence erfolgen. "Die dafür notwendige Struktur haben wir auch in London bereits aufgebaut. Das war für die schnelle Umsetzung des Notting Hill-Projekts eine zentrale Voraussetzung".

Dass die Abkühlungsphase auf dem Immobilienmarkt der britischen Hauptstadt noch lange anhält, glaubt Peter nicht: "Die Mieten steigen bereits wieder deutlich. Auch auf dem Kaufmarkt wird es bald eine erneute, deutliche Aufwärtsbewegung geben. Davon werden wir auch mit dem Investment in Notting Hill profitieren."



Über P&P London:

P&P London ist ein 2023 gegründeter Spin-Off der P&P Group und entwickelt, revitalisiert und vermarktet Wohnbauprojekte und Mixed-Use-Immobilien in der Hauptstadt Großbritanniens. P&P London deckt dabei als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Revitalisierung und Modernisierung von Bauten. Über das weiterhin verbundene in Deutschland ansässige Unternehmen P&P Group mit dem Bereich Real Estate Deutschland kann auch P&P London auf fast 30 Jahre Development-Erfahrung zurückgreifen.

