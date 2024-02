DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Einziehung eigener Aktien - Bekanntmachung gemäß § 120 Abs 2 Z 4 BörseG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/26.02.2024/10:25) - Die Erste Group Bank AG gibt gemäß § 120 Abs 2 Z 4 BörseG bekannt, dass auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 30. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12. Mai 2023 der Vorstand der Erste Group Bank AG am 22. Februar 2024 beschlossen hat, sämtliche im Rahmen des am 16. August 2023 gestarteten und am 16. Februar 2024 planmäßig beendeten Aktienrückkaufprogramms erworbenen 8.887.092 Stück eigenen Aktien der Erste Group Bank AG einzuziehen. Nach Erteilung der Zustimmung des Aufsichtsrats am 22. Februar 2024 erfolgte die Durchführung der Einziehung der rückerworbenen eigenen Aktien mit Wirkung zum 23. Februar 2024. Die Einziehung wurde am 24. Februar 2024 im Firmenbuch eingetragen und damit wirksam. Die Reduktion der Anzahl der zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse sowie zum Handel an der Prager und an der Bukarester Börse zugelassenen Aktien der Erste Group Bank AG (und damit das lieferbare Volumen) wird mit Wirkung zum 27. Februar 2024 (zum Handelsbeginn) erfolgen.

Durch die Einziehung von 8.887.092 Stück eigenen Aktien wurde das Grundkapital der Erste Group Bank AG mit Wirkung zum 24. Februar 2024 insgesamt um EUR 17.774.184 herabgesetzt und beträgt nunmehr EUR 841.825.816, zerlegt in 420.912.908 Stück nennwertlose Stückaktien.

(Ende)

Aussender: Erste Group Bank AG Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2024 04:25 ET (09:25 GMT)