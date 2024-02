Vom 26. bis 29. Februar 2024 wird das Team von USound die kompaktesten Audiolösungen für TWS-Ohrhörer und rezeptfreie Hörgeräte vorstellen.

USound der weltweit führende Anbieter von MEMS-Lautsprechern, wird mit einem kompetenten Team von Ingenieuren auf dem jährlichen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, Spanien, vertreten sein. Vom 26. bis 29. Februar 2024 wird das österreichische Unternehmen seine neuesten Produktentwicklungen auf der FIRA GRAN VIA, Stand CS190 präsentieren. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die kompaktesten MEMS-Lautsprecher (Microelectromechanical Systems) für die nahtlose Integration in True-Wireless-Systemen (TWS), In-Ear-Monitor-Systemen (IEMs) und rezeptfreien Hörgeräten zu sehen und zu testen.

USound MEMS speaker from the Ganymede series. (Photo: Business Wire)

Über den MWC

Der MWC in Barcelona ist eine der größten Veranstaltungen, die dem Ökosystem der Konnektivität gewidmet ist. Von Geräteherstellern und Mobilfunkbetreibern bis hin zu Eigentümern von Inhalten und Technikbegeisterten reisen Zehntausende von Menschen nach Barcelona, um an der jährlichen Konferenz teilzunehmen. Wie es auf der Veranstaltungsseite heißt, ist dies der Ort, an dem Sie herausfinden können, wohin sich die Branche, Ihr Unternehmen und Ihre Karriere entwickeln. Verpassen Sie den MWC Barcelona, verpassen Sie die nächsten 12 Monate

Über USound

USound ist ein schnell wachsendes Unternehmen für MEMS-Lautsprecher, das seine Kunden in die Lage versetzt, neue revolutionäre Audioprodukte auf den Markt zu bringen. Das Alleinstellungsmerkmal von USound basiert auf radikaler Miniaturisierung, Leistungsreduzierung und erhöhter Produktionseffizienz. Die Audioprodukte von USound sind durch über 370 Patente geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.usound.com

Contacts:

Maria-Eleni Perpiraki press@usound.com