Die erste Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris haben die deutschen Fußballerinnen am vergangenen Freitag gegen Frankreich nicht genutzt. Doch da Frankreich als Gastgeber für das Olympia-Turnier gesetzt ist, gibt es im Spiel um Platz 3 der UEFA Women's Nations League noch eine Gelegenheit für Deutschlands Fußballerinnen, das letzte Ticket für Olympia 2024 zu gewinnen. Das ZDF überträgt am Mittwoch, 28. Februar 2024, 20.15 Uhr, das entscheidende Spiel Niederlande - Deutschland live.Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu "sportstudio live" und zum "kleinen" Finale in der Nations League mit der "großen" Olympia-Perspektive. ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann ist bei der Übertragung ebenfalls im Einsatz und analysiert die Leistung des Teams von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch. Live-Kommentator der Partie, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird, ist Gari Paubandt.Angeboten wird die Übertragung des Spiel "UEFA Women's Nations League" mit Untertilen und Audiodeskription.