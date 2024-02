Duisburg (ots) -Zweite Amtszeit für Stefan Klett als Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen: Der 56-Jährige wurde bei der LSB-Mitgliederversammlung am Samstag in Essen einstimmig von den rund 340 Delegierten wiedergewählt und kündigte fünf zentrale Aufgabenbereiche im Einsatz für die herausragende Bedeutung des organisierten Sports in NRW an: Beim Klimaschutz im Sport vorangehen, Digitalisierung nutzen, "Safe Sport" auf allen Ebenen garantieren, den Ganztag mit Sport bewegt gestalten sowie die Serviceorientierung für die Vereinsbasis stärken.Drei Neuzugänge und der 130. MitgliedsverbandZum achtköpfigen Gremium bis 2029 mit Klett an der Spitze zählen weiterhin Vizepräsidentin Dr. Eva Selic (Breitensport) und die Vizepräsidenten Diethelm Krause (Finanzen), Jens Wortmann (Sportjugend-Vorsitzender) sowie Dr. Michael Timm (Sprecher Verbände), die künftig von einem neuen Trio unterstützt werden: Hockey-Olympiasiegerin Marion Rodewald (Leistungssport) rückt für Gisela Hinnemann nach, Assja Grünberg (Mitarbeiterentwicklung/Gleichstellung) tritt die Nachfolge von Mona Küppers an, außerdem übernimmt Uwe Busch (Sprecher Bünde) die Funktion von Reinhard Ulbrich.Zuvor hatte Ministerpräsident Hendrik Wüst in seinem Grußwort mit klaren Worten festgestellt: "Die Werte des Sports wie Toleranz, Fair Play, Respekt und Chancengleichheit wünschen wir uns in unserem Miteinander überall. Vielen Dank an alle, die in den Sportvereinen, Bünden und Verbänden tätig sind und damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten." Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die neue Kooperation "Offensive Ehrenamt" von WestLotto-Geschäftsführer Andreas Kötter und LSB-Vorstand Ilja Waßenhoven unterzeichnet.Außerdem betrieben DOSB-Präsident Thomas Weikert und NRW-Sport-Staatssekretärin Andrea Milz in einer Interview-Runde gemeinsame Werbung für eine deutsche Olympiabewerbung mit dem Sportland NRW als möglicher Ausrichter. Ihre Bestätigung als neue Beauftragte für die "Grundsätze der guten Verbandsführung" erhielt Dr. Birgitta Rademacher als Nachfolgerin von Theo Goßner, der für sein Wirken mit der goldenen LSB-Ehrennadel ausgezeichnet wurde. Als neue und insgesamt 130. Mitgliedsorganisation wurde der Westdeutsche Cricket Verband mit einem klaren Votum aufgenommen.Pressekontakt:Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.Stabsstelle PresseFrank-Michael Rall (Pressesprecher), Telefon: 0203/7381-852Sinah Barlog (Pressereferentin), Telefon: 0203/7381-850email: presse@lsb.nrwOriginal-Content von: Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114057/5721945