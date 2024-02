Schwalbach am Taunus (ots) -Wer kennt es nicht: Kurz zum Bus oder zum nächsten Termin gerannt - und die Kleidung riecht nicht mehr frisch. Unser Laut einer von P&G durchgeführten Studie haben fast drei Viertel (72 %) von uns schon negative Erfahrungen mit schlechten Gerüchen gemacht.Diese Sorge nehmen uns die neuen Lenor Weichspüler mit 24-Stunden-Frischeschutz-Technologie. Sie schützen die Kleidung beim Tragen von frühmorgens bis spätabends vor unangenehmen Gerüchen, damit wir uns den ganzen Tag wie frisch geduscht fühlen.Die 24-Frischeschutz-Technologie von Lenor wirkt auf zwei Weisen:- Geruchsabwehr: Geruchsmoleküle werden neutralisiert und damit geruchslos gemacht.- Optimierte Frische: Der besondere Lenor Duft entfaltet sich über den gesamten Tag hinweg und erneuert die Wohlfühlfrische bei jeder Bewegung.So bleibt die Kleidung beim Tragen für bis zu 24 Stunden frisch.Die besondere Lenor WohlfühlfrischeSeine charakteristischen Frische-Düfte hat Lenor aus sorgsam zusammengestellten Parfüms komponiert. Beim Tragen der Kleidung verwöhnen Sie die Sinne 24 Stunden lang.Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer weiß, wie sehr sich Gerüche auf unser Wohlbefinden auswirken: "Ich bin sehr geruchs- und duftorientiert. Frische, gut duftende Kleidung beeinflusst mein Wohlbefinden ungemein. Daher schätze ich die 24-Stunden-Frischeschutz-Technologie in den neuen Lenor Weichspülern besonders. Somit kann ich mich in meiner Lieblingskleidung den ganzen Tag frisch und geschützt vor unangenehmen Gerüchen fühlen."Sorgfältig formuliertDie Formulierung von Lenor verwendet eine sorgfältige Auswahl verantwortungsvoll gewonnener pflanzlicher Öle als Ausgangsmaterialien für die weichmachenden Wirkstoffe. 85 % der Inhaltsstoffe, die zur Weichheit beitragen, sind pflanzenbasiert; sie stellen einen kleinen Teil der Formulierung dar. Alle Lenor Weichspüler-Flaschen bestehen aus recyceltem Kunststoff und sind dank der abtrennbaren Etiketten nach dem Gebrauch recycelbar (mit Ausnahme von Verschluss und Etikett).Diese Lenor Weichspüler mit 24-Stunden-Frischeschutz, extra Geruchsabwehr und Weichheit auf Pflanzenbasis sind ab sofort im Einzelhandel erhältlich:- Aprilfrisch: Inspiriert von klassischen Chypre-Noten und erfrischender Bergamotte. Lenor's beliebtester Duft.- Tag in der Provence: Inspiriert aus dem Duft der Provence mit einer zarten Note aus Lavendel, Blumen- und warmen Holzextrakten.- Frühlingsgarten: Ein sanfter, romantischer Duft, inspiriert von Rosenblüten, für eine einzigartige, spritzige Frische.- Freshness Guard: Ein erfrischender Duft mit der Frische-Technologie von Ariel.Angeboten werden folgende Größen der Varianten "Aprilfrisch""Frühlingsgarten" und "Tag in der Provence": 38 Waschladungen (UVP 2,59 EUR), 46 Waschladungen (UVP 2,95 EUR) und 68 Waschladungen (UVP 3,99 EUR). Die Variante "Freshness Guard" ist in den Größen 32 Waschladungen (UVP 2,59 EUR), 38 Waschladungen (UVP 2,95 EUR) und 56 Waschladungen (UVP 3,99 EUR) verfügbar.** Bei den genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen (UVP). Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. UVPs in Österreich und der Schweiz können abweichen.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Björn Sievers, Director Brand Communications Germany, Austria and SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr. Proper, Antikal)Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusTel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail: sievers.b.1@pg.comVivienne Hödl, Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, Düsseldorf, DeutschlandMobil: +43 664 808 69 1119, E-Mail: vivienne.hoedl@ketchum.atOriginal-Content von: Lenor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131215/5721998