Westerstede (ots) -Die seit 2008 bewährte Zusammenarbeit der Ammerlandklinik mit dem Bundeswehrkrankenhaus Westerstede wird verlängert.Am Freitag, den 1. März 2024 wird in einer feierlichen Zeremonie, im Beisein des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius, der Kooperationsvertrag verlängert.Das Bundeswehrkrankenhaus Westerstede ist die größte militärische Behandlungseinrichtung im nordwestdeutschen Raum und fest in das zivile Gesundheitsnetz des Ammerlandes integriert. Gemeinsam mit der Ammerland-Klinik GmbH bildet das Klinikzentrum Westerstede eine in dieser Form für die Bundeswehr einmalige Kooperation. Damit wurden idealtypische Voraussetzungen geschaffen, um Ausbildung für Personal der Bundeswehr zu gestalten und zu fördern. Mit der Verlängerung des Kooperationsvertrages ist zudem der Weg für infrastrukturelle Erweiterungen geebnet. Das Ergebnis ist ein Modell, das Synergien nutzt und den aktuellen Überlegungen der Krankenhausreform entspricht.Interessierte Medienvertretende sind herzlich eingeladen, im Anschluss einer Besichtigungsmöglichkeit des Intensivtransportwagens, der Zeichnung des Kooperationsvertrages in Anwesenheit des Verteidigungsministers beizuwohnen und einen Einblick in diese einzigartige zivil-militärische Zusammenarbeit zu erhalten.Im Anschluss wird der Minister ein Pressestatement abgeben.Programm:16:45 - 16:50 Uhr Ankunft und Begrüßung durch den Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses Westerstede, Oberstarzt Dr. Christian Zechel16:50 - 17:15 Uhr Vorstellung Intensivtransportwagen inkl. Erläuterungen durch Fachpersonal17:15 - 17:20 Uhr Begrüßung der Gäste zur Zeichnungszeremonie17:20 - 17:30 Uhr Zeichnungszeremonie Verlängerung Kooperationsvertrag17:35 - 17:45 Uhr Pressestatement BMHinweis für die MedienTermin: 1. März 2024, 16:45 - 17:45 UhrEintreffen: 16 UhrOrt: Bundeswehrkrankenhaus WesterstedeAdresse: Bundeswehrkrankenhaus WesterstedeLange Straße 3826655 WesterstedeInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendemAkkreditierungsformular bis 27. Februar 2024, 14:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden.Kontakt: Oberstleutnant Matthias FrankFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13200Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5722010