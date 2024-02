Straßburg (ots) -Bei einer feierlichen Gala am Samstagabend in Berlin wurde die ARTE-Koproduktion DAHOMEYvon Mati Diop mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet: Ein Dokumentarfilm über die Rückführung von 26 Kunstschätzen des Königreichs Dahomey - dem heutigen Benin - von Pariser Museen nach Afrika, im November 2021. Die Objekte wurden 1892 von französichen Kolonialtruppen geraubt.Dahomey ist der 8. Goldene Bär für ARTE seit Bestehen des Senders.Vier Spielfilme wurden jeweils mit einem Silbernen Bären belohnt.Insgesamt waren 22 ARTE-Filme bei der 74. Berlinale nominiert worden, davon 10 Werke im internationalen Wettbewerb: Ein Ausdruck des Engagements und der ambitionierten Spielfilmpolitik des Senders für den Autorenfilm!- Goldener Bär:DahomeyVon Mati DiopFrankreich, Senegal, Benin 2024ARTE France Cinéma/ARTE France, Les Films du Bal- Silberner Bär der Jury:L'EmpireVon Bruno DumontFrankreich, Italien, Deutschland, Belgien, Portugal 2024Tessalit Productions, Novak Productions, Ascent Film, Red Balloon Film mit der Unterstützung von ARTE Cofinova- Silberner Bär für die beste Regie:PepeVon Nelson Carlos De Los Santos AriasDominikanische Republik, Namibia, Deutschland, Frankreich 20244 à 4 Productions mit der Unterstützung von ARTE Cofinova- Silberner Bär für das beste Drehbuch an MATTHIAS GLASNER für:SterbenVon Matthias GlasnerDeutschland 2024ZDF/ARTE, Senator Film KölnDesweiteren wurde STERBEN mit dem Label Europa Cinemas, dem Gilde Filmpreis und mit dem Preis der Leserjury der Berliner Morgenpost belohnt.- Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung an MARTIN GSCHLACHT (Kamera) für:Des Teufels BadVon Veronika Franz, Severin FialaÖsterreich, Deutschland 2024BR/ARTE, Ulrich Seidel Filmproduktion, Heimatfilm, Coop99 FilmproduktionViele Preise vergaben auch die unabhängigen Jurys an ARTE-Filme:Preis der Ökumenischen JuryundFIPRESCI-Preisan:Keyke mahboobe man - My favourite cakeVon Behtash Sanaeeha, Maryam MoghaddamIran, Frankreich, Schweden, Deutschland 2024ZDF/ARTE, Watchmen ProductionsLobende Erwähnung der Ökumenischen Jury für:InterceptedVon Oksana KarpovychKanada, Frankreich, Ukraine 2024ARTE France, Hutong Productions, Les Films Cosmos, MoonmanAus der Kollektion Generation UkraineBei den Teddy Awards erhielt TEACHES OF PEACHES eine Auszeichnung für den besten Dokumentar-/Essayfilm:Teaches of PeachesVon Philipp Fussenegger, Judy LandkammerDeutschland 2024ZDF/ARTE, Avanti Media FiktionPressekontakt:Katja Birnmeier | katja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5722108